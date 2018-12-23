В России завершили создание крупнейшей в мире системы цифрового телевещания

ВИДЯЕВО (Мурманская область), 22 дек — РИА Новости. На базе Северного флота в поселке Видяево Мурманской области состоялась торжественная церемония запуска последнего, 5040-го по счету объекта цифрового эфирного вещания, передает корреспондент РИА Новости. Она завершила создание по всей стране сети цифрового ТВ, которая стала крупнейшей в мире.

Ввод в эксплуатацию башни «Ура» стал финальным аккордом беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта, который создавался в рамках федеральной целевой программы по развитию телевещания.

После того как официальные лица с помощью пультов дистанционного управления включили на башне бело-сине-красную иллюминацию, под звуки военного оркестра и троекратное «Ура!» шеренг моряков радиотелевизионный передающий центр начал функционировать в рабочем режиме.

На 5040 объектах по всей стране работают 10 080 передатчиков. Это самый большой проект цифрового эфирного телевидения в мире.

Цифровое ТВ

Теперь цифровая эфирная сеть работает в России в полном объеме. Если в 2009 году 44% жителей страны могли смотреть не более четырех телеканалов, а около четверти — только один или два, то после перехода на «цифру» принимать 20 обязательных телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве смогут 98,4 процента россиян.

Оставшиеся же 1,6 процента, проживающие вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов посредством спутникового вещания. Таким образом, обеспечен единый телевизионный стандарт для жителей как крупных городов, так и малонаселенных территорий. Неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения — это высокое качество изображения и звука, многоканальность и устойчивость к помехам.

В 2019 году России предстоит полностью перейти на цифровое вещание. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода. В регионах аналоговый сигнал будут отключать по мере готовности к этому. Первой на цифровое телевидение перешла Тверская область, аналоговое ТВ там отключили 3 декабря.