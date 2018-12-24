Улан-Удэ с высоты: центр российского буддизма

Город с необычным для русского слуха названием Улан-Удэ расположен в Восточной Сибири, всего в 100 километрах от Байкала. Но близость к живописному озеру — не единственное, чем может похвастаться столица Бурятии. Именно здесь установлен памятник в виде самой большой в мире головы Ленина, а недалеко от города находится Иволгинский дацан, который называют колыбелью русского буддизма.

1. Официальной датой рождения Улан-Удэ считается 1666 год, когда отряд русских казаков создал на берегу реки Уды зимовье для сбора пушного налога с местного населения. Вскоре здесь был построен острог, через который начали проходить торговые караваны в Китай. А уже в 1690-м острог получил статус города.

2. Сначала город носил название Удинск, но в Иркутской губернии был ещё один населённый пункт с таким названием. Чтобы их не путать, будущую столицу Бурятии переименовали в Верхнеудинск, а другой город — в Нижнеудинск. Своё современное название Улан-Удэ получил в 1934 году. «Улан» в переводе с бурятского означает «красный», а «Удэ» отсылает не только к названию реки, но и к слову «полдень».

3. Сегодня Улан-Удэ — город с населением около 435 тысяч человек. По российским меркам это совсем небольшая цифра, но в Дальневосточном федеральном округе (в который Бурятия вошла в ноябре этого года) он является третьим по величине, уступая только Владивостоку и Хабаровску. Среди жителей столицы Бурятии преобладают русские — 62,1%. Доля коренного бурятского населения почти вдвое ниже — 31,9%.

4. Площадь Советов — центральная площадь Улан-Удэ.

5. Голова Ленина. В 1971-м на площади установили памятник в виде головы вождя. Бронзовое изваяние весом 42 тонны и высотой 7,7 метра без учёта постамента занесено в Книгу рекордов России и считается самой большой монументальной головой Ленина в мире.

6. Авторы проекта — скульпторы Георгий и Юрий Нерода, которых вдохновил профиль Ленина на советских юбилейных рублях. Скульптура была отлита на Мытищинском камнерезном заводе в виде двух половин и доставлена в Бурятию на специальном поезде.

7. Здание комбината «Забайкаллес» и Бурятского комитета радиовещания. Оно выполнено в стиле сталинского ампира, хотя строительство велось уже после смерти вождя — в 1956-1959 годах. Чуть позже на башне установили часы, но они постоянно ломались от непогоды и землетрясений, поэтому через несколько лет их решили снять. Новые часы появились на здании в 2013 году — теперь их механизмом управляет компьютер.

8. Здание венчает высокий шпиль с пятиконечной звездой и венком.

9. Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Гомбожапа Цыдынжапова.

10. Над центральным порталом здания установлена скульптура «Всадники» с развёрнутым знаменем.

11. Зимой в центре площади Советов устанавливают главную городскую ёлку.

12. Северная часть города отделена от центра Транссибирской магистралью, но в 1956 году их связал путепровод. Городской транспорт и автомобили проезжают по проспекту 50-летия Октября под железнодорожными путями.

13. Климат в Улан-Удэ — резко-континентальный, с коротким жарким летом и холодной зимой, которая длится больше пяти месяцев. Средняя температура в январе составляет -23,3 градуса, но однажды столбик термометра опустился до -54,4. Рекорд был зафиксирован в 1931 году.



© img.geliophoto.com 14. Культурно-деловой центр «Арун». Его название переводится с эвенкийского как «возрождение».

15. Эстакада на пересечении улиц Балтахинова и Куйбышева — одна из транспортных развязок в центре Улан-Удэ.

16. Парк «Мемориал Победы». На постаменте высится танк Т-34, а у подножия центральной лестницы расположен фонтан в форме звезды.

17. Деловой центр «Европа» и большой торгово-развлекательный центр EuroZone.

18. Улица Балтахинова.

19. Скульптура Гэсэр-хана. По легенде Гэсэр — сын добрых божеств, спустившийся на землю, чтобы бороться с силами зла.

20. Жилой дом с башенкой на проспекте Победы, 16.

21. Свято-Троицкий храм — одна из старейших церквей Улан-Удэ. В 1770 году на этом месте построили деревянную кладбищенскую церковь, а спустя 30 лет возвели каменное здание. В 1940-м церковь закрыли и разместили здесь склад кинопроката. Богослужения возобновились в 1991 году. Сегодня при храме действуют церковная библиотека, Воскресная школа и православный клуб «Троицкая Молодёжка».

22. Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева.

23. Фасад драмтеатра украшен рельефом «Цветущая Бурятия».

24. Свято-Одигитриевский собор — первое каменное здание в городе Улан-Удэ. Строительство собора началось в 1741-м и продолжалось 44 года.

25. Пешеходная зона на улице Ленина. Этот участок горожане называют местным Арбатом.

26. Центральный стадион Республики Бурятия — главная спортивная арена вместимостью до 10 тысяч зрителей. Здесь проводит свои домашние матчи местная футбольная команда «Селенга».

27. Зимой чаша стадиона становится ледовым катком, а по периметру прокладывают лыжню.

28. Исторический центр города. Здесь расположено большинство объектов культурного наследия: около 90 деревянных и 20 каменных домов дореволюционной постройки.

29. Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева. Здание построили в 2009 году на месте бывшего кинотеатра «Дружба».

30. У Улан-Удэ есть город-антипод, расположенный в диаметрально противоположной точке земного шара. Это Пуэрто-Наталес на юге Чили. Всего в мире восемь пар таких городов.

31. 16-этажный отель и торговый комплекс «Сагаан Морин» на улице Гагарина. «Сагаан Морин» переводится как «белая лошадь» — символ благополучия и процветания у бурятов.

32. Физкультурно-спортивный комплекс, который построили в 2012 году. Он включает в себя многофункциональный зал на 2500 мест, 50-метровый бассейн, тренажёрный зал, SPA-центр и хостел.

33. Улан-Удэ — крупный железнодорожный узел. Через город проходит главный ход Транссибирской магистрали, который соединяет столицу Бурятии не только с российскими городами, но также с Монголией и Китаем.

34. История железнодорожного вокзала началась в 1899 году, когда на станцию Верхнеудинск прибыл первый поезд. Изначально вокзал представлял собой деревянную постройку, украшенную резьбой. Кирпичное здание возвели в 1937 году. Сейчас вокзал капитально ремонтируют.

35. Социальный город ПВЗ. В 1932 году в городе начали возводить паровозоремонтный завод. На стройку предприятия прибыли тысячи рабочих со всей страны. Сначала они жили в палатках, затем на их месте появились бараки, которые позже сменили общежития. Со временем территория, где строили завод, выросла в соцгородок, именуемый в народе «ПВЗ».

36. Старый и новый Селенгинский мост. Первый построили в 1936 году, а второй появился в 1989-м. Сейчас он находится в аварийном состоянии и закрыт для движения транспорта. Горожане используют его как место для прогулок и свадебных фотосессий.

37. До 9 класса все школьники, наряду с русским, обязательно изучают бурятский язык.

38. Жилой комплекс, построенный в форме трёх букв «С», изначально планировалось, что дома будут составлять аббревиатуру СССР, но начало проекта пришлось на Перестройку и довести его до конца не успели. В итоге, из-за круглой формы, местные жители прозвали строение «Пентагон».

39. Бизнес-центр на улице Борсоева.

40. Люди из Улан-Удэ часто уезжают работать в другие города, но при этом сюда постоянно стягивается население из деревень со всей Бурятии. Потому здесь живет и работает много молодёжи.

41. Транспортное кольцо недалеко от Богатырского моста, в его центре — скульптура под названием «Беркут». Её подарил городу художник-монументалист Александр Миронов.

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43. Буддийский храмовый комплекс «Ринпоче-Багша», он находится на самой высокой северо-восточной точке города, в местности под названием «Лысая гора».

44. В комплексе «Ринпоче-Багша» есть парк с садом в японском стиле, Дорогой долгой жизни и беседками для медитации. Каждая из них соответствует одному из двенадцати животных календарного цикла.

45. Иволгинский дацан — крупный буддийский монастырский комплекс, который считается центром российского буддизма. Первый деревянный храм в селе Верхняя Иволга начали возводить в 1945 году, по легенде, место для строительства указала белая лошадь, которая сама пришла в долину.

46. Кроме храмов в дацане расположена резиденция Хамбо-ламы.

47. Дуган Зелёной Тары на территории Иволгинского дацана, он посвящён проявлению женской сущности в буддизме.

48. Вдоль бурятских дорог часто устанавливают субурганы — буддийские культовые сооружения. Если водитель хочет, чтобы поездка прошла без проблем, он останавливается возле такого места, произносит мантру «Ом мани падме хум» и оставляет несколько монет.

49. Улан-Удэ — часть «Великого чайного пути» — крупнейшей торговой артерии, соединявшей Азию и Европу.

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52. С советских времен в городе сохранилась жизнеспособная трамвайная сеть. В 2013 в Улан-Удэ даже работал проект «Экскурсионный трамвай»: во время поездки жители и туристы могли послушать интересные факты о конкретных остановках и истории города.

53. Помимо традиционного Нового года в Улан-Удэ отмечают Сагаалган — проводы старого года и начало весны по лунно-солнечному календарю.