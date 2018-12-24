Новые танки Т-72Б3 поступили на вооружение 49-й армии ЮВО

В танковое подразделение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поступило на вооружение около 10 танков Т-72Б3.

Боевая техника прибыла с завода-изготовителя в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

Модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 л.с. и улучшенным комплексом вооружения. Машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.

Броня танка усилена бортовым экраном с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в «мягком» корпусе.

Достоинства новых боевых машин в ближайшее время оценят танкисты ЮВО в ходе полевых занятий.