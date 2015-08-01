Корвет «Громкий» передан ВМФ России
Сегодня во Владивостоке после успешного завершения заводских ходовых и государственных испытаний торжественно поднят Военно-морской флаг на корвете «Громкий». Корабль построен ПАО «Амурский судостроительный завод» и спущен на воду 28 июля 2017 года, а в августе этого года был доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для прохождения испытаний.
Серия:
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Зав. № 1001 — заложен
Зав. № 1002 — заложен
Зав. № 1003 — заложен
Зав. № 1004 — заложен
Зав. № 1007 — заложен
Зав. № 1008 — заложен
ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)
Зав. № 2101 — заложен
Зав. № 2102 — заложен
Зав. № 2103 — заложен
Зав. № 2104 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.
Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»
3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
2 гранатомёта ДП-64
1 вертолёт Ка-27
В разное время имя «Громкий» носили эсминцы Российского императорского флота, а также эсминец проекта 7 и сторожевой корабль проекта 1135М ВМФ СССР.
25.12.1808:12:17
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