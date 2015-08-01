Корвет «Громкий» передан ВМФ России

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Сегодня во Владивостоке после успешного завершения заводских ходовых и государственных испытаний торжественно поднят Военно-морской флаг на корвете «Громкий». Корабль построен ПАО «Амурский судостроительный завод» и спущен на воду 28 июля 2017 года, а в августе этого года был доставлен из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для прохождения испытаний.

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ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Зав. № 1001 — заложен 21.12.01 — спущен 16.05.06 — передан 14.11.07 — «Стерегущий» (БФ)

Зав. № 1002 — заложен 20.05.03 — спущен 31.03.10 — передан 14.10.11 — «Сообразительный» (БФ)

Зав. № 1003 — заложен 27.07.05 — спущен 15.04.11 — передан 16.05.13 — «Бойкий» (БФ)

Зав. № 1004 — заложен 10.11.06 — спущен 30.05.12 — передан 18.07.14 — «Стойкий» (БФ)

Зав. № 1007 — заложен 20.02.15 — «Ретивый»

Зав. № 1008 — заложен 20.02.15 — «Строгий»

ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)

Зав. № 2101 — заложен 30.06.06 — спущен 08.2015 — передан 20.07.17 — «Совершенный» (ТОФ)

Зав. № 2102 — заложен 20.04.12 — спущен 28.07.17 — передан 19.12.18 — «Громкий» (ТОФ)

Зав. № 2103 — заложен 22.07.15 — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» (для ТОФ)

Зав. № 2104 — заложен 01.07.16 — «Резкий» (для ТОФ)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.

Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

2 гранатомёта ДП-64

1 вертолёт Ка-27

В разное время имя «Громкий» носили эсминцы Российского императорского флота, а также эсминец проекта 7 и сторожевой корабль проекта 1135М ВМФ СССР.