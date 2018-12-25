В Челябинской области компания «СОЮЗ-ПОЛИМЕР» запустила производство упаковки для пищевых продуктов

В городе Копейск Челябинской области индивидуальный предприниматель Юрий Фендель запустил производство упаковки для пищевых продуктов под брендом «СОЮЗ-ПОЛИМЕР». На запуск проекта Фонд развития промышленности предоставил ему льготный заем в размере 21 млн рублей, еще 9 млн рублей выделил Региональный фонд развития промышленности Челябинской области. Это первый проект в портфеле ФРП, который реализован индивидуальным предпринимателем.

Для реализации проекта Юрий Фендель приобрел земельный участок рядом с действующим предприятием по выпуску полиэтиленовой упаковки, построил новый цех и закупил технологическое оборудование, на котором можно выпускать 9-слойные барьерные пленки шириной до 1300 мм и в диапазоне толщин от 45 до 300 мкм.

ИП Фендель Ю.В. известен как производитель полиэтиленовой пленки для пищевой отрасли и полиэтиленовой упаковки для синтетических моющих средств. Известные бренды такие, как «Макфа», «Ушастый нянь», «Биолан», «Бимакс» и другие используют упаковочный материал этого производителя. Каждая пятая пачка стирального порошка, продающаяся в РФ, упакована в пленку его производства.

С привлечением льготного займа ФРП предприниматель запустил производство нового вида продукции — барьерной термоформуемой пленки для скоропортящихся продуктов питания, кормов, косметической продукции и лекарственных средств.

Предприниматель выпускает продукцию, используя инновационную для России технологию водяного охлаждения пленочного полотна. При охлаждении водой пленка приобретает особые параметры прозрачности, гибкости, блеска и прочности, которые не достигаются при использовании традиционной технологии воздушного охлаждения пленки.

Пленка практически не пропускает воздух и водяные пары внутрь упаковки, замедляет размножение бактерий и других микроорганизмов на поверхности продуктов, а также увеличивает сроки хранения при обычных условиях, без глубокой заморозки. Высокобарьерная пленка главным образом востребована в пищевая отрасли. В нее упаковываются колбасные изделия, замороженные мясные и рыбные полуфабрикаты, сыры.