Амурский судостроительный завод сдал судно снабжения «Иван Сидоренко»

ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») сдало судно снабжения «Иван Сидоренко», построенное для ООО «Газпром флот», сообщил гендиректор завода Владимир Кулаков журналистам во вторник во Владивостоке.

«У нас праздник, два часа назад мы сдали и подняли российский флаг на судне снабжения для «Газпром флота», которое называется «Иван Сидоренко», — сказал В. Кулаков.

Ранее сообщалось, что закладка киля головного судна проекта 22420 «Иван Сидоренко» состоялась 19 сентября 2010 года, 31 мая 2013 года судно было спущено на воду для проведения достроечных работ и испытаний. В октябре 2017 года судно перешло на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке.