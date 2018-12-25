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Судостроение и судоходство

Амурский судостроительный завод сдал судно снабжения «Иван Сидоренко»

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ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») сдало судно снабжения «Иван Сидоренко», построенное для ООО «Газпром флот», сообщил гендиректор завода Владимир Кулаков журналистам во вторник во Владивостоке.

«У нас праздник, два часа назад мы сдали и подняли российский флаг на судне снабжения для «Газпром флота», которое называется «Иван Сидоренко», — сказал В. Кулаков.

Ранее сообщалось, что закладка киля головного судна проекта 22420 «Иван Сидоренко» состоялась 19 сентября 2010 года, 31 мая 2013 года судно было спущено на воду для проведения достроечных работ и испытаний. В октябре 2017 года судно перешло на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке.

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судостроение, Амурский судостроительный завод, Хабаровский край, Приморский край, Владивосток
  • Никита Першин Никита Першин
    25.12.1815:36:37

    АСЗ разогнался еще бы заказов ему подкинуть

    #1095454
    • Нет аватара Антон СПб
      25.12.1816:50:18

      Ну, АСЗ ещё есть что доделывать    

      Конечно, только очень жаль, что 5-ый и 6-ой 20380 на АСЗ отменили    

      Отредактировано: Антон СПб~16:54 25.12.18
      #1095481
  • Нет аватара Владимир Никифоров
    25.12.1815:53:14

    На смену «Нефтегазам». Хорошо что не в Польше покупаем, как раньше.

    #1095463
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