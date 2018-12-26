Строительство военных судов на СЗ «Вымпел»

Вышло корпоративное видео к юбилею судостроительного завода «Вымпел» (г. Рыбинск). На кадрах из видео можно увидеть строящиеся на заводе корабли для ВМФ России.

Ракетные катера «Молния» проекта 12418.

Малое гидрографическое судно проекта 19910.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М (Я знаю, что его уже вывели наружу. Но, вида судна сверху ранее вроде не было).

Общие виды завода.