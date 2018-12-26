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Фотофакты

Строительство военных судов на СЗ «Вымпел»

Вышло корпоративное видео к юбилею судостроительного завода «Вымпел» (г. Рыбинск). На кадрах из видео можно увидеть строящиеся на заводе корабли для ВМФ России.

Ракетные катера «Молния» проекта 12418.

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Малое гидрографическое судно проекта 19910.

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Морской транспорт вооружения проекта 20360М (Я знаю, что его уже вывели наружу. Но, вида судна сверху ранее вроде не было).

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Общие виды завода.

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Вымпел, Рыбинск, 20360М, 19910, 12418
  • Нет аватара evgen0911
    26.12.1808:54:07

       

    #1095626
  • A_SEVER A_SEVER
    26.12.1809:32:02

    На кадрах из видео можно увидеть строящиеся на заводе корабли

    Два последних кадра старые — на них видна первая «Комета», первый «Гюйс» и 2 «Грачонка» для СФ. Все 4 заказа давно построены и сданы заказчикам.

    #1095630
    • Katamaran Katamaran
      26.12.1809:35:58

      Вот бы Море уже увидеть или Залив. Изделие номер два обязаны спустить       

      #1095631
      • A_SEVER A_SEVER
        26.12.1809:42:32

        Вот бы Море уже увидеть или Залив.
        Думаешь, на «Заливе» за 3 месяца многое изменилось?    

        #1095634
        • Katamaran Katamaran
          26.12.1809:45:59

          Конечно, они, возможно, выкатили наружу два танкера, ну, или три гидрографа, сдали по мелочи все пассажирские катера… А потом я проснулся и нашёл только видео экологов о том, как рядом с заводом строители какой-то песок неправильный вывозят.

          Отредактировано: Katamaran~09:46 26.12.18
          #1095636
          • A_SEVER A_SEVER
            26.12.1809:58:23

            выкатили наружу два танкера, ну, или три гидрографа
            И «танкеры», и «гидрографы» строят в Керчи на улице, их не надо никуда выкатывать.

            #1095639
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