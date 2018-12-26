«Пелла» спустила на воду первое судно для ловли краба
Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущено на воду судно для ловли краба «Русь» — головное судно проекта 03070, разработанного ПКБ «Петробалт» на основе ярусолова проекта PL-475. Это первое судно, предназначенное для компании «Антей», в марте этого года ЛСЗ «Пелла» и компания «Антей» подписали контракт на строительство ещё одного краболова проекта 03070.
Серия:
Заводской № 402 — заложено
Заводской № 403 — готовится к закладке
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 1835 т.
Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 30 суток
Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.
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