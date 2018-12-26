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Судостроение и судоходство

«Пелла» спустила на воду первое судно для ловли краба

Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущено на воду судно для ловли краба «Русь» — головное судно проекта 03070, разработанного ПКБ «Петробалт» на основе ярусолова проекта PL-475. Это первое судно, предназначенное для компании «Антей», в марте этого года ЛСЗ «Пелла» и компания «Антей» подписали контракт на строительство ещё одного краболова проекта 03070.

Серия:

Заводской № 402 — заложено 02.03.18 — спущено 26.12.18 — «Русь»

Заводской № 403 — готовится к закладке

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 1835 т.

Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 30 человек

Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Ленинградская область, Пелла, рыболовецкое судно, 03070
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    26.12.1812:42:45

    А где судно-то? Как его узреть?

    #1095660
  • Александр Жигульских Александр Жигульских
    26.12.1813:42:47

    Круто, недавно совсем еще на стапеле его видел

    #1095675
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    26.12.1814:28:20

    недавно писали по поводу немного другого рыбака,что мол конструкторы украинские и это не есть хорошо. ну вот,это судно нашего КБ,что хорошо. а начинка вся иностранная(вчера была новость про это судно,там рассказано что и откуда).

    Если считать,что какое-то время рыбаки у нас практически не строились,то это несомненно шаг вперёд. но вот если локализация не будет в дальнейшем увеличиваться,то никаких «прорывов"в экономике у нас не будет.

    новости огромный плюс

    #1095695
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