Добавить статью
Транспорт и логистика

ХАНТ — новая марка экстремальных грузовиков из России

Название ХАНТ выбрано по имени народа, населяющего Югру, а производство автомобилей находится в Миассе.

Сама компания ХАНТ долгое время занималась продажей и эксплуатацией тяжелых машин для перевозчиков ХМАО, а затем «доросла» до собственного видения правильной машины. При этом ставка была сделана на отечественную технику, но — с качественными агрегатами. В результате были созданы собственное конструкторское бюро и сборочное производство.

  •  © auto.mail.ru

Первыми образцами продукции стали агрегаты для ремонта скважин на собственном 20-тонном шасси. А массовой продукцией должен стать 4-осный самосвал ХАНТ-8051. Его полная масса 48 тонн при собственной 17 750 кг. Пять первых таких машин прошли цикл испытаний непосредственно на нефтяных кустах под Сургутом.

Как отмечает «Машинный парк», основа ХАНТа — собственная лонжеронная рама швеллерного сечения. Мосты были выбраны после длительных сравнений, в результате наилучшими оказалась продукция военного китайского завода Shaanxi HanDe. Кабина — от грузовиков МАЗ-MAN, а двигатель — китайский, 430-сильный Weichai.

  •  © auto.mail.ru

Недавно линейка моделей пополнилась 8-колёсным седельным тягачом ХАНТ-МС410. Этот четырёхосник рассчитан на работу в составе автопоезда полной массой 110 тонн и способен буксировать полуприцепы по всем видам дорог и бездорожью в климатических условиях от +45°C до -45°C.

Седельный тягач ХАНТ-МС410 оснащён более мощным 500-сильным мотором Weichai, а также автоматической 6-ступенчатой коробкой передач (её по лицензии CAT производит китайская компания Xi’an FC Intelligence Transmission). Блокировки дифференциалов — межколёсные на всех осях, а также межосевые на второй и третьей.

В отличие от самосвала, «мазовская» кабина на тягаче — типа 6430, то есть большая, со спальным местом и высокой крышей, сообщает ABW. Правда, в европейской части технику марки ХАНТ из-за повышенной экстремальности встретить, скорее всего, не удастся — её покупают северные потребители.

 https://www.abw.by/novosti/commercial/207971/ 

 https://mpark.pro/pulse-o...-extreme-truck-khant.html 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://auto.mail.ru/article/71159-hant_novaya_marka_ekstremalnyh_gruzovikov_iz_rossii/

Хант, Миасс
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    26.12.1814:24:51

    в отечественной технике,но с качественными агрегатами практически ничего отечественного…а КБ,видимо,было создано,чтобы правильно выбрать кабину и движок?

    грустно всё это…сначала надо развалить город-завод,к примеру,ЗиЛ,а потом собирать отвёртками из китайских комплектующих такое «чудо» и называть это отечественной техникой. с таким подходом к экономике мы далеко не уедем,к сожалению.

    да,новости я + поставил

    #1095693
    • Byvalnyi Byvalnyi
      26.12.1815:05:09

      основа ХАНТа — собственная лонжеронная рама швеллерного сечения

      Зря ругаешь ихнее КБ. Вот раму сварили из готового проката. Люди из КБ даже знают слова лонжерон и швеллер.   

      #1095701
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        26.12.1815:10:05

           

        да я не ругаю…просто грусть берёт от такого

        #1095702
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,