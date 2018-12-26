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Армия и Флот

Произведён успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком

  •  © cdn22.img.ria.ru

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство обороны по поручению верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — уточняется в сообщении.

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель. Путин поздравил создателей «Авангарда», участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой. Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году."Авангард" — «новые слово» в мировой оборонной промышленности: боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KFiDvuSq2Iw

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https://ria.ru/20181226/1548736740.html

РВСН, Авангард
  • Е.Юрий Е.Юрий
    26.12.1815:01:45

    Для тех кто недолюбливает мультипликацию…   

       

    Отредактировано: Е.Юрий~17:19 26.12.18
    #1095700
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    26.12.1815:34:00

             Поздравляю всех!!!

    #1095714
  • oleg repin oleg repin
    26.12.1815:50:34

    20 М пробьёт любую про!

    #1095718
    • Нет аватара Strompok
      26.12.1816:12:30

      А не 20М на Бурее гору снесло, случаем?

      #1095722
  • Максим Алпеев
    26.12.1816:17:09

    youtu.be/KFiDvuSq2Iw

    Отредактировано: Максим Алпеев~16:17 26.12.18
    #1095724
    • Нет аватара antius
      26.12.1816:58:36

      Спасибо! Добавил видео в новость.

      #1095737
  • Нет аватара Волька
    26.12.1816:23:32

    Обьясните, что это такое — комплекс Авангард? Я думал рвсн это ярсы и сарматы

    #1095726
    • Комментарий удален
  • Нет аватара Maggey
    26.12.1816:40:50

    ОБРАЩАЮСЬ К АВТОРУ НОВОСТИ И МОДЕРАТОРАМ. В ЗАГОЛОВКЕ НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВЬТЕ СЛОВО ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ТАК КАК ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО И ОЗНАЧАЕТ ЧТО РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА И В 2019 УЖЕ БУДЕТ НА БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ.

    #1095731
    • Нет аватара antius
      26.12.1817:07:45

      Если добавить слово «завершающее» то максимально допустимый размер заголовка (100 символов) будет превышен. Я думаю, из текста и так понятно, что именно в результате этого испытания комплекс будет поставлен на дежурство.

      #1095740
  • Нет аватара силаон
    26.12.1817:17:41

    Гиперзвуковым ракетным войскам стратегического назначения Ура!

    #1095743
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    26.12.1817:28:28

    Вот так подарочек под ёлочку! УРА, товарищи!!!         

    #1095747
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