Произведён успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство обороны по поручению верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — уточняется в сообщении.

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель. Путин поздравил создателей «Авангарда», участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой. Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году."Авангард" — «новые слово» в мировой оборонной промышленности: боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

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