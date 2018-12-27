Трансмашхолдинг отправил двухвагонный электропоезд ЭП2Д в Армению

Электропоезд постоянного тока ЭП2Д производства Демиховского машиностроительного завода (ОАО «ДМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передан ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, осуществляет железнодорожные перевозки на территории Армении). Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям холдинга.

Уникальность современного электропоезда ЭП2Д в том, что его конструкция позволяет формировать поезда разной составности — от 2 до 12 вагонов. Поставляемый в Армению поезд — двухвагонный. Малосоставные поезда — оптимальное решение для маршрутов с небольшим пассажиропотоком. Стоимость владения поездом и эксплуатационные затраты на его содержание ниже по сравнению с полносоставными аналогами. Трансмашхолдинг — единственный производитель малосоставных пассажирских электропоездов в России.

ЭП2Д соответствует всем требованиям, предъявляемым к комфортабельности и безопасности пассажирских перевозок, определенным в Техническом регламенте Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Вагоны ЭП2Д, построенного для экспорта в Армению, оборудованы системой пассивной безопасности, которая снижает риск получения травм при столкновениях с препятствием на железнодорожных путях. Современная система обеспечения микроклимата поддерживает комфортную температуру воздуха в салоне, что особенно важно в условиях стран с континентальным климатом и жарким летом. В поезде установлены удобные шестиместные диваны для пассажиров, созданы условия для проезда людей с ограниченными физическими возможностями.

Новый состав — уже второй по счету, переданный ЮКЖД. Первый ЭП2Д эксплуатируется на маршруте Ереван — Гюмри с марта 2018 года. Еще 57 одиннадцативагонных составов ЭП2Д, принадлежащих АО «Центральная пассажирская пригородная компания», перевозят пассажиров на железных дорогах московского региона.