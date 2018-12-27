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Экспорт

Китайская COFCO начала поставки приморской кукурузы в Китай

  •  © deita.ru

Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в Китай. Первое судно, груженное почти 4 тысячами тоннами приморской кукурузы, уже отправилось в провинцию Гуандун.

Предварительная работа по развитию торговых связей с компанией велась еще с 2015 года. На протяжении трёх лет китайские партнеры изучали приморский рынок и транспортно-логические возможности региона, прорабатывали варианты сотрудничества.

Данная поставка — это только первый шаг в развитии сотрудничества между COFCO и приморскими предприятиями. Компания планирует осуществлять транзит приморского зерна на постоянной основе. Кроме того, партнеры по-прежнему намерены наладить поставку продуктов питания из Приморья в Китай, а также реализовать сельскохозяйственные проекты в крае.

Также COFCO открыла дочернее предприятие во Владивостоке.

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https://www.primorsky.ru/news/155727/

Приморский край, сельское хозяйство, кукуруза, экспорт
  • Нет аватара nabludatel71
    27.12.1810:40:35

    Некорректный заголовок. Из Приморья уже давно идут поставки кукурузы в Китай.

    Вот данные ФТС:

    2013 г. — 5 тыс. т

    2014 г. — 19 тыс. т

    2015 г. — 55 тыс. т

    2016 г. — 46 тыс. т

    2017 г. — 2 тыс. т

    10 мес. 2018 г. — 28 тыс. т

    Собственно, дальневосточные регионы до недавнего времени были единственными, откуда можно было поставлять зерно в Китай. Понемногу шли кукуруза и даже рис. Большую часть из этого давало Приморье (в других регионах не особо их повыращиваешь)

    Экспорт России кукурузы, риса и пшеницы в Китай

    #1095934
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