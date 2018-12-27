Китайская COFCO начала поставки приморской кукурузы в Китай

Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в Китай. Первое судно, груженное почти 4 тысячами тоннами приморской кукурузы, уже отправилось в провинцию Гуандун.

Предварительная работа по развитию торговых связей с компанией велась еще с 2015 года. На протяжении трёх лет китайские партнеры изучали приморский рынок и транспортно-логические возможности региона, прорабатывали варианты сотрудничества.

Данная поставка — это только первый шаг в развитии сотрудничества между COFCO и приморскими предприятиями. Компания планирует осуществлять транзит приморского зерна на постоянной основе. Кроме того, партнеры по-прежнему намерены наладить поставку продуктов питания из Приморья в Китай, а также реализовать сельскохозяйственные проекты в крае.

Также COFCO открыла дочернее предприятие во Владивостоке.