Ирбитский трубный завод запустил участок по нанесению ППУ изоляции
В декабре Ирбитский трубный завод — завод-партнер Компании Металлинвест — запустил участок по нанесению наружной пенополиуретановой изоляции труб. Освоение этого продукта на ИТЗМ позволит расширить продуктовую линейку и снизить издержки на транспортировку продукции.
По сообщению компании главными преимуществами ППУ труб являются:
- многократное снижение потерь тепла и длительный срок эксплуатации;
- возможность бесканальной прокладки и экономия на дренаже;
- отсутствие блуждающих токов и многократное снижение эксплуатационных затрат.
Помимо этого в декабре на Ирбитском заводе в эксплуатацию была введена лаборатория химического анализа входного сырья. Таким образом, реализован первый этап организации собственной лаборатории на ИТЗМ. В январе 2019 г. планируется запуск второго этапа — лаборатории механических испытаний.
Основным оборудованием лаборатории химического анализа является оптико-эмиссионный спектрометр FOUNDRY-MASTER LAB, позволяющий проводить экспресс-анализ химического состава входного сырья.
Собственные лаборатории химического анализа и механических испытаний позволят ИТЗМ войти в реестр поставщиков нефтегазового сектора с особо высокими требованиями, а также снизить сроки и затраты на проведение испытаний выпускаемой продукции.
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- seregin-s1
- 27.12.201810:51
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