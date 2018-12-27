Ирбитский трубный завод запустил участок по нанесению ППУ изоляции



Ирбитский трубный завод

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В декабре Ирбитский трубный завод — завод-партнер Компании Металлинвест — запустил участок по нанесению наружной пенополиуретановой изоляции труб. Освоение этого продукта на ИТЗМ позволит расширить продуктовую линейку и снизить издержки на транспортировку продукции.

По сообщению компании главными преимуществами ППУ труб являются:

многократное снижение потерь тепла и длительный срок эксплуатации;

возможность бесканальной прокладки и экономия на дренаже;

отсутствие блуждающих токов и многократное снижение эксплуатационных затрат.

Помимо этого в декабре на Ирбитском заводе в эксплуатацию была введена лаборатория химического анализа входного сырья. Таким образом, реализован первый этап организации собственной лаборатории на ИТЗМ. В январе 2019 г. планируется запуск второго этапа — лаборатории механических испытаний.

Основным оборудованием лаборатории химического анализа является оптико-эмиссионный спектрометр FOUNDRY-MASTER LAB, позволяющий проводить экспресс-анализ химического состава входного сырья.

Собственные лаборатории химического анализа и механических испытаний позволят ИТЗМ войти в реестр поставщиков нефтегазового сектора с особо высокими требованиями, а также снизить сроки и затраты на проведение испытаний выпускаемой продукции.