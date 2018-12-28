На сахалинской ТОР ввели в работу очередную молочную ферму на 950 голов

Резидент территории опережающего развития «Южная», ООО «Грин Агро — Сахалин», реализовал второй этап первой очереди строительства животноводческого комплекса на Сахалине. Проект по созданию сельскохозяйственного предприятия стоит 9,3 млрд рублей.

Введенный в работу второй этап включает больничный блок, четыре телятника и 14 объектов инфраструктуры. На новых объектах создано 129 рабочих мест.

Ранее, в рамках первой очереди проекта, — фермы в селе Троицком на 1900 голов дойного стада, были введены два коровника и два телятника. В дальнейшем здесь появится завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Вскоре начнется реализация третьего животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада в селе Березняки.

Напомним, на Сахалине идет активное строительство инфраструктуры ТОР «Южная». В апреле 2018 года заключены контракты на реконструкцию очистных сооружений и строительство напорного коллектора для села Троицкое. Также новая инфраструктура потребуется для активного строительства жилья, которое в скором времени планируют начать в селах Троицкое и Новотроицкое. Ранее резидент ТОР «Южная», компания «Грин Агро — Сахалин», был подключен к электроснабжению за счет строительства подстанции 35/10 кВ «Ново Троицкая». В настоящее время на территории опережающего развития «Южная», в рамках соглашений, заключенных с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», реализуется семь инвестиционных проектов на общую сумму 21,2 млрд рублей с планами создать 826 рабочих мест.