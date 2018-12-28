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ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

28 декабря 2018 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Самолёт пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина. Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут.

В ходе полёта были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета. По данным экипажа полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.