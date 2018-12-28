114 автобусов получили муниципальные образования и автотранспортные предприятия Брянской области

28 декабря в Брянске прошла торжественная церемония вручения автобусов муниципальным образованиям и автотранспортным предприятиям Брянской области.

114 новых автобусов выстроились на площади Ленина — это очередная партия пассажирского транспорта приобретенного за счет бюджетных средств. 2 автобуса «ПАЗ», 36 ЛиАЗов, а также 76 автобусов марки «Газель-Next» и «Луидор».

Общая стоимость всех 114 машин составила около 360 миллионов рублей.

В каждое муниципальное образование сегодня отправились по 2 микроавтобуса, 13 машин вручили автоколонне 1403, которая осуществляет межмуниципальные перевозки, еще семь получило пассажирское автотранспортное предприятие Новозыбкова, 36 автобусов ЛиАЗ передали Брянску.

Последнее значительное поступление подвижного состава — 42 автобуса — произошло еще в 2008 году. Кардинальные изменения начались в августе 2017 года. Меньше, чем за полтора года предприятие получило 124 новых автобуса, это с учетом сегодняшней партии. Общая стоимость пассажирского транспорта, полученная БГПАТП составила 709,8 миллионов рублей.

В целом, для обеспечения транспортной доступности в районах и областном центре за последние годы из бюджета направлено 938,2 миллионов рублей. За счет этих средств в период с 2015 по 2018 год включительно приобретено 227 единиц общественного транспорта, причем 167 из них в нынешнем году.