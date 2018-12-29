Новый завод Segezha Group в Красноярском крае отгрузил в Европу первую партию топливных гранул

Лесосибирский ЛДК № 1 (Segezha Group, АФК «Система»), спустя месяц после тестового запуска завода по производству топливных гранул, отгрузил первую партию биотоплива европейским покупателям.

Первый контейнерный поезд, состоящий из 120 контейнеров, доставит покупателю 2 373 тонны топливных гранул еще до конца 2018 года. Второй контейнерный состав уже готовится к отправке и в самом начале 2019 года доставит покупателям более 2 000 тонн пеллет.

«Мы заключили контракты на продажу всего объема производства пеллет в 2019 году, — отметила директор по продажам АО „Лесосибирский ЛДК № 1“ Юлия Шевлякова. — Нам потребуется отгружать ежемесячно по три контейнерных поезда с пеллетами в балтийские порты для дальнейшей отправки в Данию, Италию, Швецию и другие страны Европы. Цены на европейском рынке пеллет устойчиво растут. Это позволяет нам строить планы по увеличению производства топливных гранул. Проектное решение завода позволяет установить третью производственную линию и увеличить объем продукции в полтора раза».

19 декабря 2018 года состоялся торжественный запуск производства .

Ввод в эксплуатацию современного завода по производству экологически безупречного биотоплива — результат реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла в г. Лесосибирске».

Инвестиции в производство пеллетных гранул составили 816,6 млн рублей. Мощность производства — 70 тыс. тонн ориентированной на экспорт продукции в год. Общие инвестиции в развитие производства на территории Красноярского края — 1,7 млрд руб.

Производство биотоплива — одно из важных направлений политики Segezha Group в области экологии и охраны окружающей среды. Запуск пеллетного завода позволит компании комплексно использовать лесосырьевые ресурсы, обеспечить утилизацию побочных продуктов лесопиления за счет их преобразования в биотопливные гранулы и тепловую энергию.