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КамАЗ показал водородный грузовик «Чистогор»

 © wroom.ru

КамАЗ представил грузовик «Чистогор» с водородной силовой установкой. Экологически чистая машина может проехать на одной заправке до 400 километров. Грузоподъёмность превышает 20 тонн, сообщает пресс-служба завода.

  • Перспективная модель полностью называется КамАЗ-53193 «Чистогор 20». Его энергоустановка отечественной разработки, но никаких технических подробностей о ней пока нет. Кабина — от флагманского семейства К5.
  • Первым «Чистогором» в 2021 году стал КамАЗ-53199. Это электрический мусоровоз с колёсной формулой 4×2 и полной массой 18 тонн. Он был оснащён электромотором на 333 л.с. и батареей ёмкостью 150 кВт·ч, заряда которой хватает на 150 километров. Грузовик способен разогнаться до 90 км/ч.

«Чистогор» является совместной разработкой КамАЗа и Центра водородных технологий АФК «Система». О том, когда подобная машина может пойти в серийное производство, не сообщается. Однако название «Чистогор» завод запатентовал ещё два года назад, поэтому планы на запуск экологически чистой линейки точно имеются.

https://wroom.ru/news/16615

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Источник: https://auto.ru/mag/article/kamaz-p...referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

КамАЗ, Чистогор, АФК Система
  • Нет аватара exVHM.ru
    11.10.2410:22:23

    что? опять водород? ну ростеховский Камаз может позволить такое «баловство»    

    Чистопил Чистогор ))

    Отредактировано: exVHM.ru~10:23 11.10.24
    #1290285
  • Badassgoliath Badassgoliath
    11.10.2410:57:14

    Лично я скептически отношусь ко всей этой водородной теме в автомобилях.

    Ладно ещё стационарная электростанция на топливных ячейках — вместо того, чтобы привозить солярку для дизеля, можно привезти водород в баллонах для этого генератора, который может стоять на отшибе для безопасности.

    Но автомобиль? Это же бомба на колесах, водород в смеси с воздухом образует гремучий газ, давление в баллонах огромное, нужна особая заправка — дело очень хлопотное да и опасное.

    #1290289
    • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
      11.10.2411:36:27

      Вы все время сетуете что у нас раньше предпочитали все покупать, но теперь недоумеваете или возмущаетесь, когда какое то предприятие запускает в производство технологии с неочевидной пользой. Вы предпочитаете, когда польза будет очевидной или если эта технология приведет к чему то новому, наши производители «бежали» покупать лицензии за бугром?

      Почему вы не предполагаете, что автопроизводители и не только, создают и отрабатывают технологии?

      #1290296
  • Нет аватара vlTepes
    11.10.2412:11:19

    Снова поборники природного газа непонимающие принципа работы топливных ячеек минусуют, а сейчас будут топить — надо было тепловоз делать!

    #1290302
    • Нет аватара exVHM.ru
      11.10.2412:15:36

      снова поборники бессмысленных, но очень дорогих ОКРов нам начинают рассказывать, что топливные ячейки могут быть ТОЛЬКО на водороде, — а на метане или метаноле — это «не модно» ))) не по-европейски ))

      Отредактировано: exVHM.ru~12:36 11.10.24
      #1290306
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