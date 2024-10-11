КамАЗ показал водородный грузовик «Чистогор»
КамАЗ представил грузовик «Чистогор» с водородной силовой установкой. Экологически чистая машина может проехать на одной заправке до 400 километров. Грузоподъёмность превышает 20 тонн, сообщает пресс-служба завода.
- Перспективная модель полностью называется КамАЗ-53193 «Чистогор 20». Его энергоустановка отечественной разработки, но никаких технических подробностей о ней пока нет. Кабина — от флагманского семейства К5.
- Первым «Чистогором» в 2021 году стал КамАЗ-53199. Это электрический мусоровоз с колёсной формулой 4×2 и полной массой 18 тонн. Он был оснащён электромотором на 333 л.с. и батареей ёмкостью 150 кВт·ч, заряда которой хватает на 150 километров. Грузовик способен разогнаться до 90 км/ч.
«Чистогор» является совместной разработкой КамАЗа и Центра водородных технологий АФК «Система». О том, когда подобная машина может пойти в серийное производство, не сообщается. Однако название «Чистогор» завод запатентовал ещё два года назад, поэтому планы на запуск экологически чистой линейки точно имеются.
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