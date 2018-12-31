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Новые заводы и цеха

В Смоленской области открыт цех ООО ТПК «Базис» по производству топливных пеллет

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В Ельне 25 декабря состоялось торжественное открытие цеха ООО ТПК «Базис» по производству топливных пеллет мощностью до ста тонн в месяц.

С местными владельцами пилорам уже заключены договора на поставку древесных отходов, в том числе опилок и горбыля. На предприятии пока будет создано пять рабочих мест, но в будущем планируется расширение производственных мощностей и переход на двухсменную работу, что позволит привлечь дополнительную рабочую силу.

Открытие этого производства является важным шагом и с точки зрения сохранения экологии Ельнинского района.

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http://smi67.ru/24777-v-elne-otkrylsya-cex-po-proizvodstvu-toplivnyx-pellet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Смоленская область, ООО ТПК Базис
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