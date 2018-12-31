В Смоленской области открыт цех ООО ТПК «Базис» по производству топливных пеллет
В Ельне 25 декабря состоялось торжественное открытие цеха ООО ТПК «Базис» по производству топливных пеллет мощностью до ста тонн в месяц.
С местными владельцами пилорам уже заключены договора на поставку древесных отходов, в том числе опилок и горбыля. На предприятии пока будет создано пять рабочих мест, но в будущем планируется расширение производственных мощностей и переход на двухсменную работу, что позволит привлечь дополнительную рабочую силу.
Открытие этого производства является важным шагом и с точки зрения сохранения экологии Ельнинского района.
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31.12.1821:03:33