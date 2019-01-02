Новые гидроподъемники от компании «Луидор-Тюнинг» на шасси ГАЗ-33088 и ГАЗон Next

Компания ООО «Луидор-Тюнинг» входящая в Группу компаний «Луидор», отвечающая за производство фургонов и спецтехники, в 2018 году расширила линейку гидроподъемников освоив выпуск новых моделей ВС-18Т и ВС-22Т Пинского завода средств малой механизации на шасси ГАЗ-33088 и ГАЗон Next.

18-метровая вышка смонтированна на базе ГАЗ-33088 с двухрядной кабиной производства «Луидор-Тюнинг». Управление выдвижными опорами и рабочими органами осуществляется с пультов управления. Максимальная грузоподъемность 300 кг у модели ВС-18Т доступна при вылете стрелы 8,5 м, а у модели ВС-22Т — 10 м. В люльке могут разместиться не более 2 человек.

Пинские автовышки предназначены для выполнения строительно-монтажных и электро-технических, а также проведения работ в различных сферах производства, требующих подъема людей и оборудования на высоту 18 и 22 м.

Также модель ВС-18Т-01 изготавливается на шасси ГАЗ-33088, ГАЗ-3309, ГАЗ-C41, ГАЗ-C42, модель ВС-22Т изготавливается на шасси ГАЗ-3309, ГАЗ-33086, ГАЗ-33088. Полная масса АГП моделей ВС-18Т и ВС-22Т составляет 7350 и 7950 кг.

ГК «Луидор» имеет собственное конструкторское бюро, благодаря которому изготавливает порядка 1000 фургонов и спецтехники ежемечечно, по индивидуальным чертежам заказчика.