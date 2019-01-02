Военнослужащие горного соединения получили более 10 комплексов с БЛА
Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тува, получили по гособоронзаказу более 10 комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
В роту БЛА горного мотострелкового соединения поступили 6 многофункциональных комплексов с БЛА «Орлан-10», способных выявлять координаты объектов противника в радиусе до 120 км и 5 комплексов оптикоэлектронной разведки «Элерон-3», позволяющих проводить разведку и аэрофотосъёмку местности на дальности до 5 тыс. метров.
В новом учебном году мотострелки широко используют новые БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня артиллерии.
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03.01.1908:02:56
03.01.1911:32:41