Военнослужащие горного соединения получили более 10 комплексов с БЛА

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тува, получили по гособоронзаказу более 10 комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В роту БЛА горного мотострелкового соединения поступили 6 многофункциональных комплексов с БЛА «Орлан-10», способных выявлять координаты объектов противника в радиусе до 120 км и 5 комплексов оптикоэлектронной разведки «Элерон-3», позволяющих проводить разведку и аэрофотосъёмку местности на дальности до 5 тыс. метров.

В новом учебном году мотострелки широко используют новые БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня артиллерии.