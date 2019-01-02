Добавить статью
Армия и Флот

Военнослужащие горного соединения получили более 10 комплексов с БЛА

  •  © function.mil.ru

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тува, получили по гособоронзаказу более 10 комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В роту БЛА горного мотострелкового соединения поступили 6 многофункциональных комплексов с БЛА «Орлан-10», способных выявлять координаты объектов противника в радиусе до 120 км и 5 комплексов оптикоэлектронной разведки «Элерон-3», позволяющих проводить разведку и аэрофотосъёмку местности на дальности до 5 тыс. метров.

В новом учебном году мотострелки широко используют новые БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня артиллерии.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12210722@egNews

Армия, ЦВО, БПЛА Орион-10, БПЛА Элерон-3
  • Дмитрий Суслов
    03.01.1908:02:56

    А есть ли некий центр, где обучают пользоваться этой техникой? Или присылают сразу со специалистом?

    #1097353
    • Нет аватара seregin-s1
      03.01.1911:32:41

      Зачем центр? Где обучают пользоваться современными гаджетами? Старшая внучка младшую!)) С Новым Годом!

      #1097364
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,