АПК. Строительство новых тепличных комплексов

Выращивание овощей в закрытых грунтах остаётся самой быстро развивающейся отраслью сельского хозяйства. Их общая площадь на конец 2018 года превысила 2,5 тыс. га.

По оценкам Министерства сельского хозяйства, производство тепличных овощей в России в 2018 г. может составить 1 млн тонн, что больше рекордного показатель 2017 г. на 12,3% (который в свою очередь превышал почти на 25% результат 2016 года).

Однако внутренний рынок ещё не насыщен и в стране продолжается активное строительство новых объектов.

На этот год запланирован ввод в эксплуатацию около 230 га теплиц.

В структуре выращиваемых в защищенном грунте культур на долю огурца сейчас приходится порядка 70 процентов, томата — 25 процентов, зелени, перца и баклажана — 5 процентов.

Наиболее крупные проекты реализуют 4 компании:

1. «ЛипецкАгро» в Липецкой области ведёт строительство 2 очередей тепличных комбинатов пятого поколения на 27,3 га в Данковском и Елецком районах Липецкой области.

С пусков этих комплексов общая площадь теплиц достигнет 67,7 га. Это позволит увеличить сбор общего урожая холдинга до 61,5 тыс. тонн свежих томатов и огурцов. Стоимость данного проекта оценивается в 8,7 млрд рублей.

2. Компания «Агрокультура групп» за три года реализовала проект возведения тепличного комплекса площадью 76 га в Московской области под Каширой. Запуск последней 4 очереди тепличного комплекса под Каширой Московской области произведён месяц назад.

В этом году предприятие планирует начать новое строительства и в перспективе довести площади до 250 га.

3. Третьим крупнейшим предприятием защищенного грунта является УК «Технологии тепличного роста», которая владеет двумя комбинатами в Тюменской и Московской областях площадью 41 га. Их общая мощность составляет 19 тыс. т овощей в год, В этом году предприятие запустит 4 комплекса:

— в Тамбовской области «Технологии тепличного роста» начали реализацию проекта стоимостью 28 млрд рублей, общая площадь теплиц составит 88 га. Проект даст Тульской области 1400 рабочих мест. В 2019 году будет запущена первая очередь проекта площадью 30 га,

— в Московской области строительство второй очереди тепличного комплекса «Луховицкие овощи» для круглогодичного выращивания овощей вступило в завершающую стадию. Объект планируется к запуску в начале 2019 года. Площадь второй очереди тепличного комплекса составит 30,8 га. В строительство тепличного комплекса планируется вложить 9 млрд рублей. Здесь будут выращивать огурцы, томаты, баклажаны и перец. Годовой объем производства при выходе на полную проектную мощность составит около 21 тыс. тонн овощей в год. Планируемое количество рабочих мест — более 500.

— в Тюменской области ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса площадью 15 га. Проектная мощность третьей очереди комбината составляет 14 тыс. тонн овощей в год.

— в Тарасовском районе Ростовской области в 2019 году будет запущена вторая очередь комплекса «Донская усадьба» площадью 5,5 га и производственной мощностью более 3 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей.

4. Агропромышленный холдинг «Эко-культура» в скором времени может стать одним из крупнейших тепличных предприятий в нашей стране. Сегодня в состав группы компаний входят три комбината общей площадью 62 га, расположенные в Ставропольском крае, комплекс на семь гектаров в Ленинградской области, распределительные центры в данных регионах и Московской области.

Холдинг начал реализацию нескольких проектов создания новых комбинатов:

— в Изобильненском городском округе Ставропольского края Агрохолдинг «ЭКО-культура» заложила 2 очереди тепличного комплекса общей площадью 58,7 га и стоимостью 5,8 млрд рублей. Это позволит дополнительно производить 35 тыс. тонн овощной продукции. Всего Ставропольский край планирует запустить в 2019 году до 100 га новых теплиц,

— ООО «ЭКО-культура» приступила к строительству в Бобровском районе Воронежской области первой очереди комплекса на площади 20,5 га, инвестиции в строительство составят около 5 млрд рублей,

— в Липецкой области в июне 2019 года запланировано открытие третьей очереди комплекса «Овощи Черноземья» площадью около 30 га. При работе комплекса на полную мощность урожай составит 52 000 тонн томатов в год. Общая площадь проекта — более 86 гектаров, количество рабочих мест — 1186,

— в Тульской области в июне этого года планируется запуск первой очереди ТК «Тульский» площадью более 20 га. Вторая и третья очереди будут запущены в 2020-21 годах.

Компания облизывается и на Московскую область.

5. Другие компании также ведут активное строительство в различных регионах:

— «Виктория Эстейт», запустившая в апреле 2018 года первую очередь тепличного комплекса в Электростали Московской области, планирует в 2019 году ввести в строй вторую очередь комбината.

В настоящее время реализуется проект по строительству тепличного комплекса второй очереди — «Агрокомплекс «Богородские овощи». Ввод в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал 2019 года. Предполагается выращивать 18,9 тысячи тонн огурцов, томатов и салата в год. Площадь участка — 15 гектаров, объем инвестиций — 4,2 миллиарда рублей, будет создано 250 рабочих мест.

— в Орловской области Агропромышленная компания «Кумир» начинает строительство второй очереди комплекса для производства 5 тыс. тонн томатов,

— в Новосибирской области начато строительство тепличного комплекса «Обский», который будет запущен в строй в 2019 году,

— в Тарасовском районе Ростовской области в 2019 году будет запущена вторая очередь комплекса площадью 5,5 га производственной мощностью более 3 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей,

— в Хвеленском районе Липецкой области «Агро Альянс Липецк» начало строительство тепличного комбината на площади 11 га.

В стране активно ведётся строительство 3 комплексов по выращиванию шампиньонов:

— в Тульской области ведётся строительство второй очереди комплекса по выращиванию грибов «Узловая», объём производства планируется увеличить до 25 тыс. тонн в год. Инвестиции в весь проект составят около 9 млрд рублей,

— строительство ещё одного грибного комплекса площадью 4,15 га начато в г. Электросталь Московской области, пуск комплекса намечен на 2-й квартал 2019 года, объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей, выпуск продукции составит 5 тыс. тонн шампиньонов в год,

— в Курской области «Грибная радуга» ведёт строительство третьей очереди грибного комплекса производительностью более 5 тыс. шампиньонов в год, инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей.

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