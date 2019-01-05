В России завершены госиспытания новейшего пистолета Лебедева

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Госиспытания новейшего российского пистолета для Минобороны завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

В сообщении сказано, что испытания пистолетного комплекса проходили на испытательной базе предприятия, а также на военных полигонах в ЗВО и ЦВО с августа по декабрь 2018 года. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии.

Также в ЦНИИТОЧМАШ уточнили, что новейший пистолет на испытаниях подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости. Кроме того, исследовались баллистические характеристики пистолета.

Испытания подтвердили высокие ТТХ пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до -70 градусов по Цельсию.