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Производство

В России завершены госиспытания новейшего пистолета Лебедева

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Госиспытания новейшего российского пистолета для Минобороны завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

В сообщении сказано, что испытания пистолетного комплекса проходили на испытательной базе предприятия, а также на военных полигонах в ЗВО и ЦВО с августа по декабрь 2018 года. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии.

Также в ЦНИИТОЧМАШ уточнили, что новейший пистолет на испытаниях подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости. Кроме того, исследовались баллистические характеристики пистолета.

Испытания подтвердили высокие ТТХ пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до -70 градусов по Цельсию.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201901050905-86q8.htm

Производство, ЦНИИТОЧМАШ, ПЛ-15К
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    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      05.01.1918:15:51

      откуда ты, чмо «petrovpqr»?

      #1097649
      • Е.Юрий Е.Юрий
        05.01.1919:07:06

        У него зудится — ему срочно потребовалось излить тематического яду, наверно искал в какой теме, а тут пистолет — со скрипом привязал к пенсионерам — ему наверняка конечно про пушку хотелось…

        #1097654
    • CryNet CryNet
      05.01.1918:52:19

      Выпей яду.

      #1097652
    • Нет аватара AlexCrazy
      05.01.1919:02:05

      болен?

      #1097653
    • capt4net capt4net
      05.01.1919:57:38

      У меня родители жены — работающие пенсионеры за последние 10 лет четвертую машину купили из салона.

      Мама — пенсионерка (не работает) недавно гостинку купила на свои сбережения.

      Обоснуй, с какого перепуга им бунтовать? Чтобы как на Украине стало?

      Не сможешь обосновать — балабол.

      #1097666
  • Denis Bogdanov Denis Bogdanov
    05.01.1919:10:01

    Это разве пистолет Лебедева? По твоей ссылке: «Пистолет 9*21 мм „Удав“». А ПЛ-15 под стандартный патрон 9×19 парабеллум.

    #1097655
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    05.01.1919:12:20

    Вот в очередной раз показали себя тупорылыми,а потом они делают козьи морды типа почему им не верят и считают долбодятлами!      

    P. S. Я про первого комментатора,в случае чего.

    Отредактировано: Андрей Иванов~19:13 05.01.19
    #1097657
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