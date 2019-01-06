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Фотофакты

Архитектурный конкурс «Зодчество-2018»

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой ООО «Григорьев и партнеры»

Номинация: Многоквартирные жилые здания

Авторский коллектив: В.А. Григорьев — руководитель авторского коллектива, А.И. Дорофеев, при участии М.А. Тюхтяевой, Е.В. Фильченко, Н.А. Телешевой, Д.И. Вяземского, Е.В.Гольмгрен

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Жилой комплекс «Красково» Архитектурное Бюро Остоженка

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Жилой комплекс «Стокгольм»

Архитектурное бюро «Студия 44»

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  •  © zodchestvo.com

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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС VERSIS (Москва, Нахимовский проспект, 73)

Архитектурное бюро ASADOV

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Жилой комплекс «Голландский дом»

А-Проект.К (Концерн «КРОСТ»)

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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЕВРОПА СИТИ»

ООО «Евгений Герасимов и партнеры», совместно с nps tchoban voss и SPEECH

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  •  © zodchestvo.com

Индивидуальный жилой дом «Omega house»

Архитектурное бюро Романа Леонидова, Архитектурное бюро «Шаболовка»

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  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

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ЖИЛОЙ ДОМ В ПОСЕЛКЕ «УСАДЬБА АНОСИНО» (Московская область)

Архитектурное бюро ASADOV

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  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

«Участок Большой Кольцевой линии Московского метрополитена «Деловой центр"-«Петровский парк» станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха»

АО «Метрогипротранс»

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

Серия футбольных стадионов «ФС на 45 000 мест, г. Волгоград», ФС на 45 000 мест, г. Самара», «Костровая «АРТЕК-АРЕНА» на 4 500 мест, МДЦ «Артек», отмечая особую удачу проекта «ФС на 45 000 мест, г. Нижний Новгород»

Обществе с ограниченной ответственностью «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © upload.wikimedia.org

  •  © zodchestvo.com

Музей железных дорог России

Архитектурное бюро «Студия 44»

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  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА В ПЕРМИ

Архитектурное бюро ASADOV

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  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

Храм Воскресения Христова, Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

ООО «Проектная мастерская «Точка сборки»

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  •  © zodchestvo.com

  •  © st3.depositphotos.com

  •  © pravoslavie.ru

Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в селе Кошки Самарской области

ООО «АЛЬФА Л»

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

Школа на 1100 мест в Москве в районе Некрасовка квартал 7

ООО ППФ ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

Школа на 1100 мест в Москве в районе Некрасовка квартал 7

ООО ППФ ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР В СКОЛКОВО, 1 ОЧЕРЕДЬ

Архитектурное Бюро ASADOV

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  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

ЗАСТРОЙКА ПЕШЕХОДНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ: МФК «ДЕЛЬТА», ЖК «ОМЕГА ХАУС», ЖК «АЛЬФА»

ООО «Архитектурная мастерская Мамошина»

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © zodchestvo.com

  •  © cdn.n1.ru

ТОРГОВО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ОКЕАНИЯ

Архитектурное бюро ASADOV

  •  © www.zodchestvo.com

  •  © pinwin.ru

  •  © oceania.ru

  •  © itoday.ru

  •  © stroi.mos.ru

Мемориал «Сад памяти», Ленинградская область, г. Всеволожск

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра дизайна архитектурной среды

  •  © topspb.tv

  •  © trif.ru

  •  © archiprofi.ru

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архитектура, премия, общество
  • Нет аватара Maggey
    06.01.1909:54:11

    Из всех ЖК мне больше понравился «Голландский дом».

    #1097754
  • Антон Никитин Антон Никитин
    06.01.1911:31:18

    Потрясающе!

    #1097762
  • Нет аватара Bars
    06.01.1911:36:27

    Помимо всей этой красоты, главное что бы такие проекты были удачно вписаны в общую архитектуру города, очень многое зависит от главных архитекторов городов.

    #1097763
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