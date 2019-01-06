Архитектурный конкурс «Зодчество-2018»

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой ООО «Григорьев и партнеры»

Номинация: Многоквартирные жилые здания

Авторский коллектив: В.А. Григорьев — руководитель авторского коллектива, А.И. Дорофеев, при участии М.А. Тюхтяевой, Е.В. Фильченко, Н.А. Телешевой, Д.И. Вяземского, Е.В.Гольмгрен

Жилой комплекс «Красково» Архитектурное Бюро Остоженка

Жилой комплекс «Стокгольм»

Архитектурное бюро «Студия 44»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС VERSIS (Москва, Нахимовский проспект, 73)

Архитектурное бюро ASADOV

Жилой комплекс «Голландский дом»

А-Проект.К (Концерн «КРОСТ»)

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЕВРОПА СИТИ»

ООО «Евгений Герасимов и партнеры», совместно с nps tchoban voss и SPEECH

Индивидуальный жилой дом «Omega house»

Архитектурное бюро Романа Леонидова, Архитектурное бюро «Шаболовка»

ЖИЛОЙ ДОМ В ПОСЕЛКЕ «УСАДЬБА АНОСИНО» (Московская область)

Архитектурное бюро ASADOV

«Участок Большой Кольцевой линии Московского метрополитена «Деловой центр"-«Петровский парк» станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха»

АО «Метрогипротранс»

Серия футбольных стадионов «ФС на 45 000 мест, г. Волгоград», ФС на 45 000 мест, г. Самара», «Костровая «АРТЕК-АРЕНА» на 4 500 мест, МДЦ «Артек», отмечая особую удачу проекта «ФС на 45 000 мест, г. Нижний Новгород»

Обществе с ограниченной ответственностью «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»

Музей железных дорог России

Архитектурное бюро «Студия 44»

ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА В ПЕРМИ

Архитектурное бюро ASADOV

Храм Воскресения Христова, Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

ООО «Проектная мастерская «Точка сборки»

Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в селе Кошки Самарской области

ООО «АЛЬФА Л»

Школа на 1100 мест в Москве в районе Некрасовка квартал 7

ООО ППФ ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ

Школа на 1100 мест в Москве в районе Некрасовка квартал 7

ООО ППФ ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР В СКОЛКОВО, 1 ОЧЕРЕДЬ

Архитектурное Бюро ASADOV

ЗАСТРОЙКА ПЕШЕХОДНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ: МФК «ДЕЛЬТА», ЖК «ОМЕГА ХАУС», ЖК «АЛЬФА»

ООО «Архитектурная мастерская Мамошина»

ТОРГОВО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ОКЕАНИЯ

Архитектурное бюро ASADOV

Мемориал «Сад памяти», Ленинградская область, г. Всеволожск

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра дизайна архитектурной среды