Оболочечное взрывное устройство

Ростовская компания «Атлантис-Пак» стала одним из мировых лидеров в производстве пластиковой оболочки для мясных продуктов и разворачивает экспансию в смежный сегмент рынка пищевой упаковки

Частные региональные компании, которые играли бы заметную роль на мировом рынке, в России можно пересчитать по пальцам. А среди имеющихся совсем мало тех, которые входят не в торговую, а в промышленную элиту в своих отраслях и уж тем более представляют собой своего рода «производственных кутюрье», создавших целый рыночный сегмент и определяющих современный вектор его инновационного развития.

Донской компании «Атлантис-Пак» (входит в холдинг «Агроком» Ивана Саввиди) за четверть века работы удалось не раз сотрясти рынок высокотехнологичными новинками.

Компания не останавливается на достигнутом и активно диверсифицирует бизнес, наладив производство термоусадочной пленки для скоропортящихся продуктов. Открытие же собственного предприятия в Евросоюзе (город Сланы близ Праги) и планы запустить аналогичные производства в Африке и Латинской Америке уже в недалеком будущем могут сделать «Атлантис-Пак» крупным транснациональным игроком.

Оболочка в погонах

История успеха «Атлантис-Пак» весьма интересна. У ее отцов-основателей не было ни денег, ни комсомольского прошлого с полезными связями во власти. Зато в избытке наличествовала безумная энергия молодых пассионариев и вовремя подброшенная гениальная идея.

Молодые офицеры-ракетчики Сергей Рызенко и Олег Давиденко после вынужденного увольнения в начале 1990-х устроились работать в ростовский кооператив по производству кабеля к братьям Игорю и Владимиру Руденко.

Потребность в кабеле на заре становления сотовых операторов была огромной. По признанию Владимира Руденко, покупательная активность тогда была столь велика, что цех кооператива работал круглосуточно, а его рентабельность составляла полторы тысячи процентов. Зарплату носили домой мелкими купюрами в толстых пачках, перетянутых резинками из густо нашинкованных советских презервативов. В обычных плетеных авоськах — помните, в такую засунул пистолет Семен Семенович Горбунков? Успехи обмывали культовым спиртом Royal. Для гурманов — взболтанным с не менее культовым ликером Amaretto.

Роль друзей-офицеров в сбыте была весьма заметной: они висели на телефонах и разъезжали по стране в поисках клиентов. Энергии на это после голодной армии у них было с избытком. Что и сделало ракетчиков ключевыми менеджерами фирмы братьев Руденко.

Появление приличного оборотного капитала поставило вопрос о поиске оригинальной ниши. Именно это определило всю дальнейшую философию развития «Атлантис-Пака»: нужно заниматься тем, чем никто до нас не занимался, хочется быть первыми и сильными.

Среди вариантов рассматривалось производство сигарет, экспортного казеинового белка, пластиковой посуды. Но решающую роль сыграл случай. Офицеры услышали увлекательную историю о петербургском предприятии по производству целлюлозной колбасной оболочки, единственном в стране. К нему выстраивались огромные очереди из снабженцев мясокомбинатов, жаждущих выбить квоты, дабы не простаивали собственные производства. Мясокомбинаты были забиты сырьем под завязку (колхозы пускали стада под нож, не имея возможности кормить скотину).

Это была как раз та самая идея, с помощью которой можно было «взорвать» рынок. Проект на коленке расписали и утвердили на шумном корпоративе. Так и появился знаменитый ныне «Атлантис-Пак», гендиректором которого стал Олег Давиденко.

Впрочем, одной идеи было мало. Сколько их в 1990-е отправилось на «кладбище идей»! Чтобы реализовать ее, необходим был профессионал-химик, который сумел бы найти простой и непременно дешевый способ организации производства. Таковой нашелся в лице соседа братьев Руденко — преподавателя химфака Ростовского университета Сергея Бородаева, перебивавшегося тогда случайным репетиторством. Именно он предложил настоящую прорывную идею — делать не натуральную оболочку, а искусственную, из полиамида. Суть в том, что срок хранения колбасы с оболочкой из традиционной целлюлозы — не более суток, а из пластика, пусть он немного дороже, — до трех месяцев. К тому же пластиковая оболочка более жаростойкая и менее водопроницаемая. Колбаса в ней не усыхает и не теряет вес (до 50 граммов в сутки на килограмм), а это уже прямая экономия для мясокомбинатов — порядка 10%. Расходы на утилизацию просрочки сокращались вдвое.

Вопрос, на чем делать пластиковую оболочку, решился быстро: друзья-военные из спешно расформированной Группы советских войск в Германии подсказали, что на территории канувшей в Лету ГДР остался разорившийся завод по производству полиамидной упаковки с сохранившимся оборудованием.

Ростовские кооператоры за смехотворные 35 тыс. марок купили всю начинку немецкого завода и привезли ее на родину.

«Все поперло со страшной силой»

Первую продукцию русско-немецкого завода друзья-военные из «Атлантис-Пака» получили в 1993 году. В те памятные годы продукцию эту развозили по мясокомбинатам в обычных чемоданах. Однако пока все это был лишь «поход за золотым руном». Настоящего прорыва не просматривалось. Полиамидные оболочки имели и свои заметные недостатки: их можно было использовать только для колбас больших форматов, выглядели они неестественно, не пахли колбасой, в них нельзя было коптить продукты. Обычные батоны вареной колбасы и сосиски в СССР, как правило, выпускались в оболочке из натурального сырья (белок или целлюлоза), копченые и варено-копченые колбасы — в фиброузной.

Все изменилось в 1997 году, когда химики «Атлантис-Пака» сумели создать первую в мире полиамидную оболочку «Амипак» для малого формата мясных изделий — сосисок и сарделек.

Каждый из нас знает, сколь непросто очистить вареную сосиску в целлюлозной оболочке. Сосиска же с полиамидной оболочкой «раздевается» сама.

«Атлантис-Пак» сорвал джек-пот — уже через год компания контролировала 22% отечественного рынка «сосисочного» сегмента. Безусловно, сказался эффект девальвации рубля 1998 года: мясопереработчики, закупавшие импортную оболочку, взвыли — за счет курсовой разницы цены на сырье за полгода взлетели в пять раз.

«Все поперло со страшной силой, — вспоминает Игорь Руденко. — Мне казалось, что вся страна тогда только и ела сосиски. С этого времени Олег Давиденко имел всестороннюю поддержку, получал лучших сотрудников из других наших компаний, ангары для расширения производства».

Вскоре еще один «взрыв» сотряс рынок: «Атлантис-Пак» представил очередную новинку — проницаемую оболочку. До этого колбасу коптили либо в целлюлозе, либо в натуральной оболочке, что было достаточно дорого. Проницаемая пластиковая оболочка под воздействием высоких температур позволяла коптить фарш и пропускала аромат, а при охлаждении вновь восстанавливала барьерные свойства, и это обеспечивало длительный срок хранения продукта. При этом она была на 30-50% дешевле целлюлозной.

Копченые сосиски потекли в Европу и в жаркие страны — полиамидная оболочка позволяла обеспечивать сохранность продукции даже в климате Африки, Южной Америки и Ближнего Востока.

В середине «нулевых» «Атлантис-Пак» уже контролировал 51% российского рынка упаковки для вареных колбас и 28% — сосисок, доля экспортной продукции в выручке превысила треть, рентабельность производства устойчиво держалась в диапазоне 15-20%.

Смена тягачей в колхозе

К середине «нулевых» стало очевидно, что партнеры по бизнесу устали друг от друга. Не вдаваясь в подробности, стоит отметить, что у каждого были свои амбиции, свой взгляд на развитие бизнеса. Проблемы усугубились после того, как феврале 2005-го погиб в автокатастрофе Олег Давиденко, умевший держать партнеров в команде.

Как рассказывал потом новый собственник, владелец группы «Агроком» Иван Саввиди, о своем первом впечатлении от «Атлантис-Пака», «это был колхоз с восемью акционерами, который растерял свою прежнюю репутацию новатора. За последние три года они не создали ни одного нового продукта».

Саввиди помирил всех: в 2011 году он скупил сразу весь пакет за 6,5 млрд рублей, на четверть дороже, чем предлагал один из «колхозников». Для него, владельца крупнейшего в регионе мясоперерабатывающего комплекса «Тавр», производство оболочки было вполне профильным активом. И он сходу начал реформировать управление. Был закрыт соевый завод, пересмотрены отношения с дистрибуторами в сторону ужесточения политики (из 120 половина ушла, часть сократила закупки, зато «Атлантис-Пак» начал напрямую работать с мясокомбинатами, нарастив долю продаж с 45 до 60%), снижены зарплаты менеджменту, пересмотрена стратегия развития.

«На протяжении многих лет „Атлантис-Пак“ работал в связке с ростовским колбасным заводом. „Тавр“ выполнял роль экспериментальной площадки для испытания новейших разработок компании», — рассказывал г-н Саввиди в интервью одному из местных СМИ.

Мозги как главный ресурс

«Несмотря на, то что многие единицы оборудования разрабатывались или дорабатывалось самостоятельно, и при этом ряд технических решений КБ являются уникальными и представляют собой ноу-хау, мы закупаем современное оборудование ведущих мировых производителей, конфигурируя и совместно проектируя его под наши условия и задачи, — говорит главный технолог Александр Швец. — Ввиду отсутствия готовых технических решений на рынке, но при наличии запроса от производителя, наше КБ продолжает проектировать узлы и специфическое оборудование, интегрируя элементы и решения мировых производителей, представленных на рынке».

Как признались корреспонденту «Стимула» на предприятии, это получилось потому, что в команде инженеров работали бывшие кадры ростовской оборонки, лишившиеся своих мест в результате реформ 1990-х годов и сильно обидевшиеся за это на бывших начальников.

Интересно, что новый собственник как раз не разделял этот энтузиазм, заметив, что «если бы я мог, я бы снес все оборудование и купил новое».

На предприятии наладили собственную генерацию — установили газопоршневую установку мощностью 2 МВт. Это позволило на достаточно энергоемком производстве почти на рубль удешевить стоимость киловатт-часа электроэнергии. А это крайне важно, ведь в жаркий сезон при необходимости термической обработки сырья только на кондиционирование предприятие потребляет порядка 0,5 МВт.

С особым трепетом здесь относятся к команде химиков, священной корове «Атлантис-Пака». Именно от них зависит появление на рынке прорывных продуктов. К примеру, iPeel — первой в мире пластиковой легкосъемной сосисочной оболочки, разработанной командой под руководством директора по развитию компании Сергея Верина.

Оболочка из проницаемого пластика близка к привычной западному потребителю оболочке из целлюлозы. Ее используют только для придания сосискам традиционной формы, после чего «обнажают» специальными машинами-пиллерами и помещают в вакуумную упаковку. Ведь, например, в той же Германии привыкли к безоболочным сосискам и сарделькам. Именно за счет технологии iPeel «Атлантис-Пак» рассчитывает импортозаместить зарубежную целлюлозу на российском рынке, которая пока занимает 31% в этом сегменте.

Впрочем, в России безоболочные сосиски не в моде. Зато на мировом рынке емкость рынка целлюлозной и фиброузной оболочки составляет 1,8 млрд евро. Есть за что побороться. Тем более что iPeel как минимум на 30% дешевле традиционной целлюлозы. По утверждению главы Мясного союза России Мушега Мамиконяна, «если „Атлантис-Пак“ докажет всем, что его оболочка малых калибров снимается не хуже целлюлозы, на мировом рынке произойдет переворот».

Такой же инновацией стала колбасная оболочка iCell Premium, которая по проницаемости практически сравнялась с белковыми и фиброузными оболочками, но при этом обладает рядом преимуществ.

Сегодня в приоритете выведенная три года назад проницаемая оболочка «Диплекс», которая демонстрирует на рынке наибольшие темпы роста. При термической обработке она позволяет проникать дыму коптилен, а при охлаждении проницаемость снижается, что увеличивает срок хранения без вторичной упаковки под вакуумом или в газовой среде. Для производителя традиционной колбасы это выгодно — не нужно тратиться на дополнительную упаковку.

За разработку инноваций отвечает дирекция по развитию, в которой «химичат» 46 человек. Их зона ответственности — поиск, эксперименты и их воплощение в жизнь, создание прототипов. Затем новую продукцию обкатывают на собственном мясоперерабатывающем комплексе, который построили на территории предприятия.

В испытательном центре нам показывают уже готовую пятислойную барьерную оболочку, внешне напоминающую трубку (гофро-кукла), из которой выдергивается нечто похожее на тончайшие прозрачные влажные салфетки. Сами слои можно увидеть только в электронный микроскоп. Каждый слой имеет четко выраженную функциональную нагрузку. Первый от фарша слой и есть полиамид. Его основная задача — обеспечить адгезию (сцепление разнородных поверхностей) к фаршу. Далее следует слой клея-адгезива. Его задача — приклеить полиамид к следующему слою, полиэтилену. Полиэтилен, внутренний слой оболочки, обеспечивает высокую влагозащищенность, чтобы влага из внешней среды не проникала внутрь, а влага из колбасы не выходила наружу. Затем снова слой адгезива, приклеивающий внешний, более толстый слой полиамида. Он создает запас прочности оболочки. Хотя за прочность в результате отвечают все слои, но этот, самый толстый, устанавливает барьер для проникновения кислорода и придает оболочке высокую прочность на прокол.

Такая комбинация пяти слоев — необходимый минимум для современных барьерных оболочек. При этом полиамиды производятся в России, а межслойный клеевой материал — адгезив — нет. К тому же кроме этих материалов в состав оболочки входят всевозможные красители, различные по цвету, составу и назначению, которые производители оболочки тоже вынуждены импортировать.

К примеру, расположенный по соседству, в Ставропольском крае, большой нефтехимический завод «Ставролен» (входит в структуру «ЛУКойла») выпускает статистические и ударопрочные сополимеры, которые используются в ЖКХ для производства пластиковых труб, контейнеров, изделий для фармацевтики. При этом расширять ассортимент для выпуска марок сополимеров, необходимых для производства пленки, на заводе пока не планируют. Возможно, рост объемов выпуска «Атлантис-Пака» побудит ставропольских химиков обратить внимание на потенциального якорного потребителя.

Шпионский «знак качества»

Своеобразным признанием качества работы химиков «Атлантис-Пака» стали истории с промышленным шпионажем.

«Крот» одной украинской компании, прямого конкурента «Атлантис-Пака» на рынке сосисочной оболочки, устроился на завод оператором экструзионной линии еще в 1997 году, сразу после первого полиамидного «взрыва». Там он по цене 50-70 долларов скупал у некоторых сотрудников ксерокопии технической документации, образцы сырья, готовой продукции. Обошлось это конкурентам от силы в тысячу «зеленых». Через год «крот» срочно уволился, а на Украине вдруг появился полный аналог оболочки, которым соседи пытались обвалить рынок.

Другой «крот» в 2005 году выкрал из компьютерной базы предприятия секретные документы. В этом случае сотрудники внутренней безопасности сработали оперативно и вычислили преступника. Уголовное дело по редкой для российской юриспруденции статье 183 УК РФ (разглашение коммерческой тайны) было доведено до суда, и «засыпавшийся» шпион получил год лишения свободы (условно).

Шпионские истории пошли лишь на пользу предприятию, поскольку конкуренты дискредитировали себя на рынке. К тому же в результате на предприятии выстроена одна из лучших в индустрии служб внутренней безопасности.

Нас проводили по цехам с условием категорического запрета иметь при себе фото- и видеоаппаратуру. Работникам к тому же запрещается проносить на территорию USB-флеш-накопители.

Пленочная диверсификация

Когда завершились административно-хозяйственные реформы, новые собственники занялись изменением стратегии компании. Важнейшей ее составляющей стала диверсификация бизнеса. Наиболее подходящим рыночным вариантом маркетологи определили сегмент барьерной термоусадочной пленки. Последние годы этот рынок в России стабильно рос на 20-25%, импорт вырос почти втрое. Причиной этого аналитики называют изменения вкусовых предпочтений россиян, которые стали потреблять больше мясных полуфабрикатов, штучных сырных, рыбных, кондитерских продуктов с длительными сроками хранения. Хозяйкам все чаще лень или некогда, и кормить семьи они предпочитают все больше не кулинарными изысками собственного приготовления, а экспресс-обработкой приобретенных в магазине готовых продуктов и полуфабрикатов. Для последних уже нужна не оболочка, а пленка.



Глава холдинга "Агроком" Иван Саввиди и губернатор Ростовской области Василий Голубев (крайний справа) осматривают цех защитной пленки компании "Атлантис-Пак"

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По итогам 2016 года объем потребления в России составил около 80 тыс. тонн всех видов барьерных пленок, из которых 50 тыс. тонн — в сегменте целевых для «Атлантис-Пака» высокобарьерных пленок. И это лишь начало тренда.

Выход в новый сегмент побудил химиков «Атлантис-Пака» создать и здесь собственное ноу-хау. Им стала технология одновременной двухосной ориентации. Получающаяся на выходе пленка отличается большой прочностью. Она не пропускает ни влагу, ни кислород, ни ультрафиолет.

В 2016 году была запущена первая линия по выпуску импортозамещающей девятислойной барьерной термоусадочной пленки «Амистайл» мощностью 1000 тонн в год (сумма инвестиций составила 400 млн рублей). В марте текущего года был заложен первый камень в строительство второй линии, мощность которой составит уже 12 тыс. тонн. К завершению проекта в 2020 году руководство компании рассчитывает нарастить свою долю до 20% российского рынка барьерной пленки (сейчас она составляет 2%). Срок окупаемости второй очереди определен в пять лет, ожидаемая выручка после выхода на проектную мощность должна составить четыре миллиарда рублей в год.

Для реализации «пленочного» проекта «Атлантис-Пак» получил льготное кредитование из федерального бюджета: в августе прошлого года Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заявку компании на пятилетний кредит в сумме 300 млн рублей под 5% годовых. Для развития производства в Южно-Батайской промзоне Минпром и ФРП тоже обещали льготное заемное софинансирование. Кроме того, государство взяло на себя субсидирование процентных ставок и возмещение затрат на участие в зарубежных выставках.

Этому способствовал тот факт, что в 2017 году «Атлантис-Пак» попал в топ-10 рейтинга «ТехУспех» в категории «Крупный бизнес», а затем и в приоритетный проект Минэкономразвития «Национальные чемпионы», направленный на поддержку стратегии ускоренного развития компаний несырьевого сектора, способных стать драйверами в своих отраслях.

Чешский плацдарм

Еще одно изменение в стратегии «Атлантис-Пака» касается более активной экспансии на зарубежные рынки, в первую очередь в сегменте проницаемой оболочки. Сейчас доля экспорта в дальнее зарубежье в общем объеме продукции «Атлантис-Пака» составляет порядка 42% (58% приходится на Россию и СНГ). В ближайшие годы в компании рассчитывают нарастить экспортную составляющую до 60%.

«Для нас ключевые рынки в Европе — Германия, Польша, Франция, Италия, Испания, — рассказал директор по продажам и маркетингу Евгений Парамоненко. — Для продвижения сосисочной оболочки рассматриваем Аргентину, Чили, Колумбию, Эквадор, Перу. Идут активные переговоры с крупнейшим мясоперерабатывающим комбинатом Бразилии. Перспективными считаются рынки Северной Африки, Средней и Юго-Восточной Азии».

В каждой стране свои продовольственные предпочтения, традиции. «Для „Атлантис-Пака“ основными рыночными конкурентами являются американская Sealed Air Corp. и российское НПО „Слава“ (в сегменте пакетов и пленок), — считает доцент Южного федерального университета Арина Барсукова. — Многие компании, которые ранее традиционно занимались целлюлозными и коллагеновыми оболочками, поняли, что они отстают в сегменте пластика. Поэтому в последнее время на рынке Евросоюза наблюдался тренд на поглощение ряда мелких игроков крупными операторами, такими как Viskase и Viscofan, укрепляющими свои позиции в пластике. Сегодня именно они составляют конкуренцию „Атлантис-Паку“ в этой сфере».

За последние годы компания не только получала премии за свои разработки, но и, что немаловажно, сертификаты на работу от Британского консорциума предприятий розничной торговли BRC, сертификат «Халяль» для выхода на безбрежные рынки Индонезии и Ближнего Востока. На американском рынке сегодня продается оболочка и термоусадочные пакеты, в Южной Америке — оболочка для ветчин и колбас большого диаметра, в Швеции — кольцевая оболочка для национального сорта колбасы «Фалукорв», в Германии — оболочка черного цвета. В Египте для допуска на рынок представители надзорных органов подбрасывали батоны с колбасой на метр и роняли на землю. Если оболочка не порвется, закупали. Зато несколько попыток выйти на рынок Китая заканчивались тем, что продукцию «Атлантис-Пака» просто копировали.

Предполагается, что в качестве «троянского коня» для проникновения на зарубежные рынки должно выступить чешское подразделение «Атлантис-Пака». Дело в том, что Россию в 2014 году, еще до введения западных санкций, исключили из числа развивающихся экономик и она лишилась преференций при поставке продукции на рынки ЕС. Это привело к тому, что в отношении нее стала действовать заградительная пошлина в размере 6,5%. А учитывая, что от 50 до 80% полимерного сырья составлял импорт как раз из ЕС (главным образом это продукция компаний BASF и Du Pont), то «Атлантис-Пак» попадал на двойное налогообложение — сначала платил 6,5% за ввоз полимеров из Европы в Россию, а затем те же 6,5% за вывоз произведенной из них оболочки европейским заказчикам. Редкий случай: в качестве «сырьевого придатка» для России использовалась Европа, а не наоборот.

С организацией же производства в Чехии из общих затрат «Атлантис-Пака» теперь выключено это двойное налогообложение. Решение об инвестировании четырех миллионов евро в переформатирование конвертингового центра в предприятие полного цикла стало плацдармом компании на пути отвоевания позиций для внедрения полиамидной колбасной оболочки вместо привычной для европейцев целлюлозной.

Наличие производства в Европе, Африке и Америке позволит Ивану Саввиди реализовать свои амбиции и превратить «Атлантис-Пак» в глобального рыночного игрока.

Хватит ли на это сил у региональной компании? Сам г-н Саввиди признавался, что уже не раз получал заманчивые предложения от таких мировых операторов, как немецкая Kalle, испанская Viscofan и других, о продаже компании или о создании совместного предприятия (интересно, что российские гиганты мясной индустрии подобных желаний не проявляли). Собственник вполне допускает налаживание сбытовой кооперации, но продавать бизнес не планирует: «Продавать „Атлантис-Пак“ я не собираюсь — иначе бы не купил его так дорого. А превратить его в транснационального игрока интересно. Почему бы не попробовать?»

Автор — Сергей Кисин

Группа «Агроком» создана в 2004 году на базе Ростовской табачной фабрики. В настоящее время входит в первую сотню рейтинга «200 крупнейших частных компаний России» по версии журнала Forbes. Владеет активами в табачной и пищевой промышленности, аграрной отрасли, упаковочной индустрии, розничной торговле. В структуру входят свыше 40 предприятий, на которых работает порядка 15 тыс. человек. Совокупный валовой объем продаж в 2016 году составил 95,7 млрд рублей, EBITDA — 8,3 млрд рублей, чистая прибыль — 5,9 млрд рублей. В середине марта 2018 года было объявлено о продаже основного табачного актива группы, компании «Донской табак», японской Japan Tobacco Inc. за 1,6 млрд долларов.

Типы оболочек для мясных и колбасных изделий

Натуральные (белковые, коллагеновые) оболочки: производятся из сырья, получаемого из среднего слоя шкур крупного рогатого скота. Бывают съедобные (черевы, синюги, пузыри, круга) и несъедобные. Срок хранения готовой продукции в этой оболочке составляют от трех до пяти суток. Более функциональны при жарке на гриле или запекании в духовке.

Целлюлозная оболочка (целлофан): производится на основе натурального материала целлюлозы. Срок хранения — от двух до трех суток. Она дешевле белковых и натуральных, что позволяет уменьшать стоимость продукции, сохраняя качество, так как целлюлозная оболочка отличается высокой проницаемостью. Больше подходит для приготовления вареных, варено-копченых и полукопченых колбас и сосисок, сарделек, шпикачек.

Фиброузная (вискозно-армированная) оболочка: производится путем экструзии регенерированной целлюлозы на бумажную основу и формования в виде рукава. Проницаемые мембраны, которые хорошо пропускают воздух, дым и влагу. Поддаются копчению, подходят практически для любых видов колбас. Срок хранения — от 15 до 120 суток.

Полиамидная термоусадочная оболочка: производится из полимерной пленки (полиамида), обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к прокалыванию, способностью к термоусадке, низкой кислородной и влагопроницаемостью, бактериальной чистотой. Предохраняют мясные изделия от окисления и микробной порчи. Применяется для копчения колбас и сосисок. Полиамидные оболочки становятся проницаемыми для копчения при нагреве до 45-500 °C. Срок хранения — от 15 до 60 суток.

Оболочка iPeel: первая в мире пластиковая легкосъемная сосисочная оболочка. По своим свойствам очень близка к оболочке из целлюлозы. Представляет собой проницаемый пластик, который воссоздает свойства целлюлозной оболочки. Ее можно снимать с продукта, используя стандартные автоматические пиллеры, производить сосиску в соответствии со стандартными технологиями. Срок хранения сосисок в этой оболочке — 25 суток.

Оболочка iCell Premium: сверхпроницаемая оболочка для производства и хранения полукопченых, варено-копченых, сырокопченых и сыровяленых колбас. Срок хранения сыровяленой колбасы в такой оболочке при соблюдении регламентных условий — 36 месяцев.

В 2016 году валовой объем продаж ООО ПКФ «Атлантис-Пак» составил 8,6 млрд рублей, из них на экспорт пришлось 3,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 1,627 млрд рублей. Компания представлена в 90 странах мира дилерской сетью более чем из 200 офисов и представительств, неоднократно завоевывала звание «Лучший экспортер Ростовской области». Контролирует 70% отечественного рынка сосисочной и 50% — колбасной пластиковой оболочки. Количество сотрудников — более 2500 человек.

ООО «ПКФ «Атлантис-Пак» в 2017 году вошло в Национальный рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех», является участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»)