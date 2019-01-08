Жатайский завод металлоконструкций наладил производство Мобильных установок розлива нефтепродуктов

В Жатайском заводе металлоконструкций 16 октября 2018 года состоялось мероприятие по завершению строительства 6 единиц Мобильных установок розлива нефтепродуктов.

Производство Мобильных установок розлива (МУР-15) налажено на базе Жатайского завода металлоконструкций по разработанному АО «Саханефтегазсбыт» проекту. Первый опытный образец успешно прошел испытания на базе Среднеколымской нефтебазы.

Мобильные установки розлива (МУР-15) полностью соответствуют правилам пожарной и промышленной безопасности, в ближайшее время (с открытием автозимников) будут доставлены на нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» в Нюрбинском, Олекминском, Ленском улусах, в п. Усть-Куйга, Белая Гора, Хандыга, а также в населенные пункты, где имеется максимальная потребность в тарированных нефтепродуктах.

Мобильная установка розлива имеет оптимальные для транспортировки размеры: 8,2×2,4×4,0 м., оснащена современными системами пожаротушения, автономной системой отопления, и полностью подготовлена для работы в условиях Крайнего Севера.

Функционально установка состоит из 3-х частей:

— резервуар РГСД-15 (двухсекционный, двустенный резервуар объёмом 7,5 + 7,5 кубометров);

— насосный блок (где установлен насосный агрегат приема и фильтрации топлива и система заземления «УЗА»);

— операторский блок (здесь установлена установка весового дозирования в канистры от 20 до 60 л.).