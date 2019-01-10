Челябинский тракторный завод изготовил первый трактор 9-го класса тяги

По сообщению пресс-службы ЧТЗ, на заводе собран первый трактор Б9 (самый легкий трактор в производимой заводом линейке).

Б9 меньше по размерам на 20 см, легче на 2 тонны и дешевле серийных «средних» тракторов 10 класса.

Мощность двигателя ЯМЗ составляет 158 л.с. вместо 190 л.с. у Б11, что позволило уменьшить потребление топлива на 17%.

В конструкции нового трактора используется серийная трансмиссия — гидротрансформатор и коробка ГМТ от бульдозера ЧТЗ Б11. В согласующем редукторе вместо планетарного бортового редуктора применяется более дешевый рядный «редуктор», который проще в изготовлении, также у Б9 укорочена рама, и применяется 5-и катковая тележка вместо 6-и катковой.

В дальнейшем трактор будет оборудован бортовым компьютером, электронным контролером и джойстиком управления.

Проектные работы велись с июня по октыбрь 2018 года.

Пресс-служба ЧТЗ также сообщила о том, что на заводе завершилась разработка нового 35-и тонного бульдозера Б20 (20-го класса тяги) с бесступенчатым управлением, гидростатической трансмиссией, который займет промежуточное положение между выпускающимися серийно бульдозерами Б14 (класс 15) и ДЭТ-400 (класс 25).

http://chtz-uraltrac.ru/news/topics/1258.php