Волгоградское предприятие запустило первое в России производство жидкости для защиты двигателей

Специалисты волгоградского научно-производственного предприятия «КФ» создали новую технологическую линию по выпуску антикоррозионной присадки для гидравлических жидкостей, работающей в условиях высоких температур и давлений. Общая стоимость импортозамещающего проекта превысила 47 миллионов рублей, 20 из них составил совместный льготный займ федерального и регионального Фондов развития промышленности.

Новая продукция используется в качестве добавки в машинное масло, а также для защиты двигателей, агрегатов промышленных роботов от коррозии. Для создания производства предприятие воспользовалось льготным займом: в 2017 году федеральный ФРП предоставил на реализацию проекта 14 миллионов рублей, еще шесть направил региональный фонд Волгоградской области.

С помощью привлеченных средств компания приобрела современное химическое оборудование: реакторы, насосы, емкости, дозаторы. На новой линии НПП «КФ» начало выпуск импортозамещающего продукта, ежегодно планируется производить до 300 тонн присадок. Способ производства и проект линии — собственная разработка волгоградской компании. До настоящего времени 100% подобной продукции завозилось в Россию из-за рубежа.

Как подчеркнули в облпромторге, продукция НПП «КФ» также имеет хороший экспортный потенциал — предприятие уже налаживает поставки в Германии и намерено в дальнейшем активно продвигать внешнеторговые связи.

Напомним, Волгоградская область активно использует возможности федеральных и региональных институтов развития для модернизации действующих и создания новых промышленных производств. За это время индустриальные организации региона получили более 16 миллиардов рублей господдержки, в том числе по линии Фонда развития промышленности.

Благодаря сотрудничеству региона с федеральным ФРП, Волгоградский керамический завод, НПО «Ахтуба» и Волгоградский алюминиевый завод в общей сложности привлекли почти 500 миллионов рублей льготных займов на реализацию инвестпроектов. В 2017 году был создан региональный фонд развития промышленности, с помощью которого совместный льготный займ помимо НПП «КФ» привлекла компания «ТЕКСКОР», реализовав проект по созданию импортозамещающего производства кордных тканей.

Татьяна Зубкова

Фото предоставлено Фондом развития промышленности