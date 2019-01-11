«ЭкоНива» открыла четыре новых молочных комплекса на 11200 голов в Воронежской области

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11 января группа компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра открыла четыре новых животноводческих комплекса в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области общей стоимостью более 10 млрд рублей.

Речь идет о животноводческих комплексах в Боброве и селе Корошево Бобровского района, а также в селах Бодеевка и Добрино Лискинского района на 2,8 тыс. голов каждый. Лискинские объекты стоили по 2,64 млрд рублей, бобровские — по 2,49 млрд рублей. Их финансированием занимались ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк». Строительство комплексов шло весь прошлый год. Все комплексы оснащены доильными установками «карусель» и «елочка» фирмы GEA.

Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко подчеркнул на церемонии открытия объектов, что сегодняшний ввод в строй комплексов «Эконивы» — событие мирового масштаба. Ранее такие крупные объекты одновременно не сдавались в такой локальной близости друг к другу.

Это первый ввод в эксплуатацию молочных комплексов «ЭкоНива» в этом году. Но далеко не последний. В Воронежской области до конца года планируется открыть ещё 7 крупных животноводческих комплексов.

По словам Штефана Дюрра, «в высокой степени готовности» находятся фермы в Песковатке Бобровского района и Петропавловке (их предполагается запустить весной), а также в Старой Чигле Аннинского района (открытие запланировано на лето). Во второй половине года должны быть запущены еще четыре комплекса. Речь идет о стандартных фермах на 2,8 тыс. коров стоимостью около 2,5 млрд руб. каждая. Еще два комплекса на 1 тыс. голов каждый вблизи хутора Дивногорье Лискинского района, которые будут работать по технологии органического производства, предполагается открыть в 2020 году. Их более поздний запуск, по словам господина Дюрра, связан именно с необходимостью внедрения новой технологии.

ГК «Эконива» основана в 2002 году, в ее состав входят два самостоятельных холдинга — ООО «Эконива-АПК Холдинг» (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство) и ООО «ЭкониваТехника-Холдинг» (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти). Компания работает на территории 10 регионов: Воронежской, Московской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, Рязанской и Калужской областей, в республиках Башкортостан и Татарстан. Число работников — 9 тыс. человек. За 2017 год «Эконива» произвела 297 млн литров молока. Сейчас у компании 14 современных животноводческих комплексов, а вместе со строящимися — 27. Также компания владеет четырьмя молочными заводами. Ежесуточное производство молока составляет 1,4 тыс. тонн. Общая площадь сельхозугодий — 480 тыс. га. Общее поголовье — 105 тыс. голов КРС, фуражных коров — 60 тыс. голов.