В Чувашии открыт новый животноводческий комплекс

© fs.cap.ru

Новая площадка агрофирмы «Ольдеевская» по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота на 296 голов открылась в Чебоксарском округе.

Сейчас в агрофирме «Ольдеевская» содержится 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Их численность планируется увеличивать, для чего и требуются новые площадки.

В частности, новый комплекс для телят на 296 голов поможет разгрузить другие корпуса, убрать скученность, обеспечить комфортные условия содержания молодняка. На территории площадки установлены современные системы вентиляции, зашторивания для поддержания микроклимата, установлены подогреваемые поилки, есть также молочное такси, доставляющее молоко в индивидуальные боксы телятам.

Строительство объекта велось с декабря 2022 года, стоимость составила более 60 млн рублей. Содействовали в реализации проекта и программы поддержки: основную часть средств предоставил в виде льготного инвестиционного кредита «Россельхозбанк».

Как рассказала руководитель агрофирмы Евгения Беликова, в дальнейшем предприятие планирует развивать не только молочное скотоводство, но и начать мясное направление. Для этого уже ведутся переговоры для создания комплекса в Мариинско-Посадском округе.

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

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