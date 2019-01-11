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Электроника и электротехника

«Росэлектроника» разработала первые российские изоляционные материалы для современной электроники

Холдинг «Росэлектроника"Госкорпорации Ростех создал первые российские изоляционные материалы для современных электронных устройств, диэлектрические характеристики которых на 10-15% превосходят зарубежные аналоги. Их применение позволит повысить надежность и термическую устойчивость электронной и микроэлектронной продукции. Стоимость новых российских диэлектриков будет в три-четыре раза ниже цены иностранных производителей.

Новые термостойкие материалы с низкой диэлектрической проницаемостью на основе производных бензоциклобутена разработаны в Центральном научно-исследовательском технологическом институте (ЦНИТИ) «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» совместно с Российским технологическим университетом.

Новые материалы будут применяться для покрытий высокочастотных печатных плат для телекоммуникаций, создания изоляционных структур в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, изоляции лазерных структур в квантовых каскадных лазерах, а также при производстве изоляционных слоев в многофункциональных высокоплотных электронных модулях, созданных по технологии 3D-микросистем.

Сейчас российские производители электронных устройств закупают изоляционные материалы у иностранных поставщиков в связи с отсутствием аналогов на внутреннем рынке. Диэлектрики, разработанные ЦНИТИ «Техномаш», являются первыми отечественными материалами такого рода. На сегодняшний день объем рынка достигает около 200-300 кг материала в год, то есть 200-300 млн рублей. «Росэлектроника» планирует организовать серийное производство материалов, что позволит постепенно обеспечить импортозамещение данного вида продукции на российском рынке.

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https://rostec.ru/news/roselektronika-razrabotala-pervye-rossiyskie-izolyatsionnye-materialy-dlya-sovremennoy-elektroniki/

Ростех, Росэлектроника, импортозамещение
  • Нет аватара gik
    11.01.1921:11:33

    около 200-300 кг материала в год, то есть 200-300 млн рублей.

    ни чего себе стоимость. Опечатки нет?

    #1098946
    • Нет аватара amk6606
      11.01.1921:38:47

      Я так понял, это для микроэлектроники. Там расход материалов в миллиграммах идёт, в результате на микросхему придётся пара сотен рублей.

      А ставить эту микросхему в результате придётся по прежнему на плату, изготовленную из импортного материала, поскольку из своего только старый стеклотекстолит с неизвестно какими параметрами (даже толщина плавает). Хотя такой материал всё же проще достать, а там, глядишь, и свой наконец начнут производить.

      Отредактировано: amk6606~21:40 11.01.19
      #1098956
      • Нет аватара gik
        11.01.1923:14:48

        Вот только сегодня новость читал, ссылку правда не помню, В Воронеже завод строят по производству фольгированной композитной подложки для электроники. Так что не все плохо.

        #1098986
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