«Росэлектроника» разработала первые российские изоляционные материалы для современной электроники

Холдинг «Росэлектроника"Госкорпорации Ростех создал первые российские изоляционные материалы для современных электронных устройств, диэлектрические характеристики которых на 10-15% превосходят зарубежные аналоги. Их применение позволит повысить надежность и термическую устойчивость электронной и микроэлектронной продукции. Стоимость новых российских диэлектриков будет в три-четыре раза ниже цены иностранных производителей.

Новые термостойкие материалы с низкой диэлектрической проницаемостью на основе производных бензоциклобутена разработаны в Центральном научно-исследовательском технологическом институте (ЦНИТИ) «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» совместно с Российским технологическим университетом.

Новые материалы будут применяться для покрытий высокочастотных печатных плат для телекоммуникаций, создания изоляционных структур в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, изоляции лазерных структур в квантовых каскадных лазерах, а также при производстве изоляционных слоев в многофункциональных высокоплотных электронных модулях, созданных по технологии 3D-микросистем.

Сейчас российские производители электронных устройств закупают изоляционные материалы у иностранных поставщиков в связи с отсутствием аналогов на внутреннем рынке. Диэлектрики, разработанные ЦНИТИ «Техномаш», являются первыми отечественными материалами такого рода. На сегодняшний день объем рынка достигает около 200-300 кг материала в год, то есть 200-300 млн рублей. «Росэлектроника» планирует организовать серийное производство материалов, что позволит постепенно обеспечить импортозамещение данного вида продукции на российском рынке.