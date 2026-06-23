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2 дня назад 1988
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d-tatarinov Судостроение и судоходство

Введено в эксплуатацию головное судно «Колва» проекта L390

Под техническим наблюдением специалистов Ярославского участка Нижегородского филиала РС завершилось строительство пассажирского судна «Колва». Оно предназначено для эксплуатации на Каме в районе Перми.

Высокоскоростное пассажирское судно построено на верфи «Паритет» по проекту петербургского конструкторского бюро «Форсс Технологии» по заказу министерства транспорта Пермского края для АО «Пермское речное пароходство».

По опыту работы головного судна в перспективе предполагается строительство серии из шести единиц данного проекта, сообщает РМРС.

Напомним, судно проекта L390 было заложено в августе 2025 года. Оно предназначено для скоростных пассажирских перевозок, способно вмещать до 18 пассажиров. Особенности конструкции включают в себя однокорпусную компоновку, корпус выполнен из алюминия. Судно оснащено двумя навесными двигателями мощностью 225 лошадиных сил каждый.

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Источник: www.korabel.ru

Комментарии 14

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  • Нет аватара mikr23.06.26 23:27:34

    Назвать это судно пассажирским не поворачивается язык. Оно больше похоже на весьма дорогую прогулочную яхту с вау-эффектом, где главная задача не в том чтобы переместить пассажиров из пункта, А в пункт Б, а в том чтобы словить кайф от скорости и эксклюзивности движения по специально подготовленной акватории, где никакой случайный водоплавающий не посмеет оказаться на вашем пути. Словом — очередной Аурус, только на воде. Все как у нас любят…

    #1318256
    • Нет аватара vajo24.06.26 06:14:34

      Из-за крыла, похоже, ему требуется пирс.
      Основные характеристики
      Проект: L390 (также известен как Looker-390T).
      Корпус: выполнен из алюминиевого сплава.
      Габариты: длина — 11,95 м, ширина — 4,13 м, высота борта — 1,22 м, осадка — 0,53 м.
      Вместимость: 18 пассажиров.
      Двигатели: два двигателя суммарной мощностью 600 л.с.
      Скорость: максимальная — до 70 км/ч, эксплуатационная — 55-60 км/ч (при отсутствии ветра и волн).

      19 июня 2026 года состоялся первый рейс по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Время в пути составило 1 час 10 минут, загрузка рейса достигла 100%. Перевозки выполняет АО «Пермское речное пароходство».
      Расписание:
      Из Перми (причал № 1 Речного вокзала): отправления в 09:00 и 15:00.
      Из Усть-Качки: отправления в 11:20 и 17:10.
      Остановка в Краснокамске: в 09:50 и 15:50 (из Перми), в 11:20 и 17:20 (в Пермь).
      Стоимость билета в одну сторону — 500 рублей, его можно приобрести на борту.

      #1318262
      • Нет аватара mikr24.06.26 09:33:07
        Вместимость: 18 пассажиров…
        Два двигателя суммарной мощностью 600 л.с…
        Время в пути составило 1 час 10 минут…
        Стоимость билета в одну сторону — 500 рублей…

        Элементарные расчеты показывают, что себестоимость такого рейса только по топливу потянет тысяч на десять. А если прибавить остальные расходы (лизинг, амортизация, зарплата, содержание, налоги и проч.) то и на все двадцать. А выручка составит всего лишь девять тысяч рублей. А если загрузка не 100%, то еще меньше.

        Так в чем фишка-то?

        Отредактировано: mikr~09:43 24.06.26
        #1318265
        • Нет аватара vajo24.06.26 10:53:11

          Это не ко мне вопрос. Это же только начало работы — обкатка. Может между рейсами туристов будет катать, на другие маршруты встанет. Техника должна работать весь день, а не 4 часа. Я просто написал, что он уже на маршруте, не в режиме яхты.

          Отредактировано: vajo~10:56 24.06.26
          #1318269
          • Нет аватара mikr24.06.26 11:09:18

            Техника прежде всего должна приносить прибыль своему владельцу. А для этого стоимость фрахта по самым скромным подсчетам должна составлять тысяч тридцать в час. А с учетом всевозможных рисков, так и все пятьдесят. Такой ценовой уровень обычным пассажирам сильно не по карману.

            #1318271
            • Нет аватара vajo24.06.26 12:13:35

              Еще раз, вопрос не ко мне. Просто тыкаешь пальцем в небо. Ведь не знаешь всей бухгалтерии на пассажироперевозках, какие условия субсидирования, реальные расходы, …
              Давай настоящие цифры, чтобы был предмет для разговора. 500р за билет тоже имеет своё обоснование.
              Перелет на ДВ у нас государство субсидирует и т. д., примеров много.

              Отредактировано: vajo~12:17 24.06.26
              #1318275
              • Нет аватара mikr24.06.26 12:41:03

                Государство субсидирует только те перевозки, которые невозможно осуществить более дешевым способом. Здесь же совсем иная картина. Поставьте на линию обычный речной теплоходик, и все станет на свои места. А субсидировать малоразмерную сверхмощную ВИП яхту (которую кто-то пытается выдать за обычное пассажирское судно) это все равно что таксовать на Аурусе по цене обычного такси и кому-то сильно за это доплачивать из государственного кармана.

                #1318276
                • Нет аватара amadey24.06.26 13:25:33

                  Сверхмощная вип-яхта на Каме? Долго думали? Зачем яхте на реке Кама высокая скорость и закрытая палуба? Чтобы что? Доехать с ветерком из пункта, А в пункт Б? Смысл такой яхты? Тем более предполагается выпуск 6 единиц. Кстати вы в курсе, что один из пунктов этого маршрута Усть-Качка это бальнеологический курорт в Пермском крае?

                  Отредактировано: amadey~13:50 24.06.26
                  #1318280
            • Артем Камбуров Артем Камбуров24.06.26 20:35:05

              Если владелец это муниципалитет или государство, они не обязаны получать прямую прибыль. Свою прибыль они получат от роста объемов бизнеса из-за улучшения туристической привлекательности и транспортной связности региона. Иначе говоря, их доход это рост сбора налогов, а их задача этот рост обеспечить. И если катание на вип-яхте приведет к росту потока туристов которые потратят сотни тысяч рублей в регионе, то для муниципалитета это будет охренеть как выгодно.

              Отредактировано: Артем Камбуров~20:46 24.06.26
              #1318313
              • Нет аватара mikr24.06.26 21:09:22

                Теоретически такое возможно. Но возможно и другое, что кто-то из местных чиновников запустит эту яхту в личное пользование с финансированием из бюджета по статье «представительские расходы». А реальные ВИП-туристы поедут кататься на дубайских яхтах. И деньги увезут туда же.

                Интересно, как Вы бы расценили вероятность каждого из этих вариантов?

                Отредактировано: mikr~21:11 24.06.26
                #1318318
                • Артем Камбуров Артем Камбуров24.06.26 22:27:03

                  Я говорю не о вип-туристах, которым нужна не яхта на реке, а строить ВПП рядом с курортом для приема чартеров и разворачивать миллиарды на рекламу и обустройство для вип-ов. Я говорю о просто туристах которые готовы потратить свою среднюю месячную зарплату. Или об организациях которые готовы отправлять группы своих работников на отдых и оздоровление на курорты Пермского края. Я о той самой серой массе которая не платит миллионы за раз, но которой много.
                  Касаемо местных чиновников, ну серьезно, зачем им речная яхта у себя под боком? Тачкой или вертолетом попонтаваться как-то солиднее. Да и, как написали выше, судно уже ходит на маршруте.

                  Отредактировано: Артем Камбуров~22:28 24.06.26
                  #1318319
                • Нет аватара DimaY24.06.26 22:30:37

                  А Дубайская яхта это вот это?

                  #1318320
  • Нет аватара alexm24.06.26 16:55:43

    Основная деятельность — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (по ОКВЭД это код 30.11). Также компания занимается ремонтом и техническим обслуживанием судов.
    Хотя юридическое лицо (ООО «Верфь „Паритет“») зарегистрировали в апреле 2025 года, у предприятия есть предшественник — ООО «Паритет-Центр». Именно эта структура стояла у истоков: ещё в конце 1990-х она представила лодку со стеклянным дном Looker, которая стала знаковой. Так что в отраслевых новостях и среди специалистов часто говорят о «паритетовской» школе гражданского судостроения.
    За время работы предприятие выпустило более 100 пассажирских судов, которые эксплуатируются не только в России, но и за рубежом.
    Основанная в 1998 году российская компания «Паритет» уже более 20 лет производит суда с прозрачным дном и прогулочные яхты для клиентов по всему миру. Наши покупатели — владельцы туристического бизнеса с самых разных уголков света, поэтому сегодня Вы сможете найти наши суда в каждом океане планеты Земля.
    ну как-то таки чего было копья ломать.
    ну и вот ещё:
    Электрический катамаран проекта «Looker 1100H» является первым российским электроходом такого большого размера: габаритная длина — 32,34 метра, ширина — 9,9 метра. Судно имеет пассажировместимость 130 человек, а также предполагает нахождение на борту трех членов экипажа. Главной особенностью является обеспечение хода полностью электрической тягой, что делает судно экологичным, тихим и уникально плавным в управлении. «Looker 1100H» имеет два главных двигателя мощностью 600 кВт. Автономность плавания без дополнительного заряда электрических батарей составляет восемь часов.

    #1318295
  • Clausson Clausson26.06.26 02:07:14

    Я не знаю какая там будет экономика, но вау-эффект точно присутствует, а это очень даже не маловажно, кто бы и что не говорил.

    #1318384