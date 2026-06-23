Введено в эксплуатацию головное судно «Колва» проекта L390
Под техническим наблюдением специалистов Ярославского участка Нижегородского филиала РС завершилось строительство пассажирского судна «Колва». Оно предназначено для эксплуатации на Каме в районе Перми.
Высокоскоростное пассажирское судно построено на верфи «Паритет» по проекту петербургского конструкторского бюро «Форсс Технологии» по заказу министерства транспорта Пермского края для АО «Пермское речное пароходство».
По опыту работы головного судна в перспективе предполагается строительство серии из шести единиц данного проекта, сообщает РМРС.
Напомним, судно проекта L390 было заложено в августе 2025 года. Оно предназначено для скоростных пассажирских перевозок, способно вмещать до 18 пассажиров. Особенности конструкции включают в себя однокорпусную компоновку, корпус выполнен из алюминия. Судно оснащено двумя навесными двигателями мощностью 225 лошадиных сил каждый.
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