Новые модели измерительных приборов от АО «Экологические сенсоры и системы»

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Зеленоградская компания АО «ЭКСИС», в рамках программы модернизации выпускаемого контрольно-измерительного оборудования, обновила линейку стационарных термогигрометров с цифровыми и токовыми выходами ИВТМ-7 Н.

Новинка — предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения температуры и влажности воздуха и/или других неагрессивных газов и преобразования результатов измерений в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока, подаваемый на внешний разъем.

Отличительной особенностью модели ИВТМ-7 Н-И является то, что измеренные показатели влажности и температуры отображаются на ЖК-дисплее прибора. Питание прибора осуществляется от постоянного тока 4…30 В.

Новая модель ИВТМ-7 Н-И будет выпускаться в металлическом корпусе. Интерфейс связи с компьютером: RS-485. Для связи прибора с компьютером необходимо программное обеспечение Eksis Visual Lab (EVL) и соединительный кабель, поставляемый в комплекте с ПО.

Варианты конструктивного исполнения прибора ИВТМ-7 Н-И:

исполнение «1В» — для измерения только температуры в диапазоне от -45 до +60 оС;

исполнение «2В» — диапазон измерений относительной влажности от 0 до 99% (пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности ±2,0%), диапазон измерений температуры от -45 до +60 оС (пределы абсолютной погрешности измерений температуры ±0,5 от -45 до -20 оС включ. ±0,2 св. -20 до +60 оС);

исполнение «3В» — диапазон измерений относительной влажности от 0 до 60% (пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности ±1,0%), диапазон измерений температуры от -45 до +60 оС (пределы абсолютной погрешности измерений температуры ±0,5 от -45 до -20 оС включ. ±0,2 св. -20 до +60 оС);

исполнение «ПС» — подогрев сенсора влажности. Подогрев включается при высокой влажности измеряемой среды, и предохраняет чувствительный элемент от конденсации влаги, тем самым обеспечивая стабильную работу измерительного преобразователя при высокой влажности в течение длительного времени.

Комплект поставки:

прибор ИВТМ-7 Н-И в выбранном варианте исполнения;

клеммная колодка (ответная часть);

руководство по эксплуатации и паспорт;

за дополнительную плату приобретается: поверка, программное обеспечение Eksis Visual Lab для работы с ПК, чехол для хранения.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CnZnUFEExqw

https://www.eksis.ru/news...indikatsiey-pokazaniy.php

Компания «ЭКСИС» представила новейшую разработку — портативный люксметр ЛМ-12 для точной и быстрой оценки уровня освещенности и качества света в помещениях различного назначения.

Люксметр ЛМ-12 предназначен для измерения освещённости, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения в диапазоне от 1 до 200000 лк в видимой области спектра (380…780) нм. Источники освещения могут быть расположены произвольно относительно измерительного преобразователя люксметра.

Основные характеристики люксметра ЛМ-12:

изготовлен в пластмассовом корпусе с выносным фотометрическим измерительным датчиком. Показания прибора отображаются на ЖК-дисплее;

диапазон измерения освещённости от 1 до 200000 лк в видимой области спектра (380…780) нм;

время непрерывной работы люксметра не менее 8 часов;

USB-интерфейс;

питание от встроенных аккумуляторов.

Комплект поставки люксметра ЛМ-12:

портативный люксметр ЛМ-12 с фотометрическим преобразователем

элемент питания 3,7 В (установлены в прибор)

зарядное устройство

руководство по эксплуатации и паспорт

дополнительно возможно приобрести: программное обеспечение, упаковочный чехол.

Области применения нового люксметра ЛМ-12 от АО «ЭКСИС» довольно обширны и включает в себя такие сферы, как:

измерение уровня освещённости помещений: образовательных и дошкольных учреждений; библиотек; музеев; архивов; медицинских, торгово-развлекательных и досуговых центров; при аттестации рабочих мест и установке осветительных приборов в производственно-офисных и жилых помещениях;

профессиональные фото-видео студии (при монтаже осветительного оборудования);

выращивание сельскохозяйственных культур и различных растений в тепличных условиях;

метрология, приборостроение, строительство.

Научно доказано, что недостаточное освещение существенно снижает производительность труда, вызывает сонливость, приводит к преждевременной усталости работника, снижается эффективность принимаемых решений и действий, возрастает вероятность ошибок, приводящих к заболеваниям и производственным травмам.

Поэтому профессиональный контроль уровня освещенности с помощью портативного люксметра ЛМ-12 от АО «ЭКСИС» является наиважнейшим параметров для формирования благоприятного микроклимата в помещениях различного назначения.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NWcWHbCxTqA

https://www.eksis.ru/news...m-12-skoro-v-prodazhe.php

АО «ЭКСИС» расширяет модельный ряд приборов с Ethernet-интерфейсом и представляет новинку в линейке портативных измерителей относительной влажности и температуры серии ИВТМ-7 с технологией Ethernet — ИВТМ-7 М 3-Е и ИВТМ-7 М 3-Д-Е (с дополнительным каналом измерения атмосферного давления, датчик давления встроен в корпус прибора).

Данные модификации приборов используются для построения систем мониторинга микроклимата, перенос показаний измерений относительной влажности, температуры и давления на ПК или иной контроллер осуществляется по USB-интерфейсу или по сети Ethernet.

Приборы изготавливаются в пластмассовом корпусе.

Измерительный зонд не крепится на корпусе прибора, а соединяется с ним кабелем длиной 1 метр (возможно удлинение до 10 м).

Для использования в измерителях функции регистратора необходимо дополнительно приобретать программное обеспечение для работы с ПК. Данные записываются во внутреннюю память прибора с определенным периодом.

Настройка периода, считывание и просмотр статистики измерений осуществляется с помощью программного обеспечения.

Системы мониторинга микроклимата с передачей измерительных данных по сети Ethernet позволяют удалённо получать показания с приборов, уведомления о нарушениях температурно-влажностного режима, а также управлять оборудованием, и собирать данные в электронный архив.

В комплект поставки термогигрометров ИВТМ-7 М 3-(Д)-Е: