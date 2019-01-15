В НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров серийно производится настольный реконфигурируемый компьютер

В Научно-исследовательском центре супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров в Таганроге разработан и серийно производится настольный реконфигурируемый компьютер (НРК) «Терциус 2», предназначенный для решения вычислительно трудоемких задач, таких как цифровая обработка сигналов, символьная обработка, математическая физика, моделирование и вычислительный эксперимент, линейная алгебра и т. п. На плате НРК «Терциус 2» содержится восемь ПЛИС, что обеспечивает высокую производительность вычислительного поля 5 ТФлопс при низком энергопотреблении 1КВт.