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Информационные технологии

В НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров серийно производится настольный реконфигурируемый компьютер

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В Научно-исследовательском центре супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров в Таганроге разработан и серийно производится настольный реконфигурируемый компьютер (НРК) «Терциус 2», предназначенный для решения вычислительно трудоемких задач, таких как цифровая обработка сигналов, символьная обработка, математическая физика, моделирование и вычислительный эксперимент, линейная алгебра и т. п. На плате НРК «Терциус 2» содержится восемь ПЛИС, что обеспечивает высокую производительность вычислительного поля 5 ТФлопс при низком энергопотреблении 1КВт.

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информационные технологии, Краснодарский край
  • Zveruga Zveruga
    15.01.1905:19:27

    Дело реконфигурируемых суперкомпьютеров на основе ПЛИС в Таганроге продолжается. Это прекрасно!

    #1099801
  • Zveruga Zveruga
    15.01.1906:01:55

    Есть у них вот такое устройство.

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    Оно имеет производительность 6,5 ГФлопс/Ватт.

    Устройство работает на основе ПЛИС изготовляемой по топонорме 20 нм. Если взять для сравнения изготовляемый по подобной технологии Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition, то его пиковая производительность составит 2,7 ГФлопс/Ватт. То есть наши учёные получили технологию в 2,4 раза более производительную чем технологии Интел.

    Да, мы используем иностранные ПЛИС, но суть технологии не только в них, но и в языке программирования, который позволяет всем этим ПЛИС работать как единый процессор. По этой причине создать аналогичный суперкомпьютер на основе ПЛИС пока никто в мире кроме нас не может.

    И ещё одна важная особенность этой технологии в том, что она реконфигурируема. То есть мы можем выжимать пиковую производительность на любой задаче. Любым другим архитектурам это не по силам, все они узкоспециализированны.

    Отредактировано: Zveruga~06:06 15.01.19
    #1099804
    • Нет аватара Мафусаил
      15.01.1908:02:51

      Zveruga, Это реально круто! Наши Российские инженеры сильные специалисты, но проблема с маркетингом, да мы единственные в мире кто изобрел технологию НО! покупают в основном интел и амд :/

      #1099812
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