В НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров серийно производится настольный реконфигурируемый компьютер
В Научно-исследовательском центре супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров в Таганроге разработан и серийно производится настольный реконфигурируемый компьютер (НРК) «Терциус 2», предназначенный для решения вычислительно трудоемких задач, таких как цифровая обработка сигналов, символьная обработка, математическая физика, моделирование и вычислительный эксперимент, линейная алгебра
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