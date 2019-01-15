В ЯНАО тестируют автобус «ЛиАЗ 529016», работающий на газомоторном топливе

Накануне нового года компания «Газпром добыча Надым» протестировала новую отечественную машину, работающую на газомоторном топливе (ГМТ). Это первый российский автобус на ГМТ, который приобрела компания. До этого для перевозки персонала использовался аналогичный транспорт чешской фирмы SOR.

Автобус будет использоваться для перевозки вахтовых бригад. Он вмещает 47 пассажиров и снабжён современными системами безопасности: антиблокировочной, противобуксовочной, системами курсовой устойчивости, экстренного торможения, распределения тормозных усилий и защиты от переворачивания, а также автоматической системой пожаротушения. Все пассажирские сидения оборудованы ремнями безопасности. Мощность двигателя — 320 л.с., общая ёмкость газовых баллонов — 1200 л. Двигатель соответствует нормам экологической безопасности Евро-6 (по нормам ЕС), Евро-5 (по нормам Таможенного союза). Запас хода на одной заправке — 600 км.