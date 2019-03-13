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Производство

ГАЗ приступил к выпуску сверхдлинных версий модели «Газель NEXT»

  •  © www.metalinfo.ru

На Горьковском автозаводе стартовало серийное производство новых фургонов полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой и увеличенным объемом кузова.

Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 куб. м, а пассажировместимость микроавтобусов — до 22 пассажирских мест. Возросшая функциональность обеспечивает увеличение экономической эффективности использования автомобилей в грузовых и пассажирских перевозках.

По сравнению с базовой моделью объем кузова в новой модели фургона увеличен на 15% - с 13,5 до 15,5 куб. м, площадь загрузки увеличена на 20% - с 6,8 до 8,1 кв. м. Грузоподъемность фургона выросла почти в два раза — до 2 т.

Выпуск новой модели позволил ГАЗу выйти в новый сегмент рынка коммерческого транспорта, где раньше присутствовали только иностранные производители.

Одновременно с фургоном стартовало производство новой модели микроавтобуса. Благодаря увеличению грузоподъемности и длины кузова вместимость микроавтобуса выросла до 22 пассажирских мест (19 сидячих и 3 стоячих места) при сохранении прежнего расстояния между креслами.

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группа ГАЗ, автомобильная промышленность
  • 6
    Василий Баранов Василий Баранов
    13.03.1920:04:34

    Красавец!   

    #1114814
  • 3
    Нет аватара alex_uns
    13.03.1920:59:42

       

    #1114827
  • 3
    Нет аватара Tcheluskin
    13.03.1923:33:42

    «22 пассажирских места» — это 19 сидячих + 3 стоячих.

    Но теперь эта модель конкурирует с «Газель-NEXT Автобус» на 18 + 1 мест (существует вариант с переделанным салоном на 20 + 1 мест).

    По логике надо делать теперь «Автобус» на удлинённой базе 22-24+ мест.

    Отредактировано: Tcheluskin~00:33 14.03.19
    #1114862
    • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
      14.03.1912:06:50

      Но теперь эта модель конкурирует с «Газель-NEXT Автобус» на 18 + 1 мест

      Каркасный автобус короче в длину (соответственно, манёвреннее). Да и компоновка 2+2 у удлинённого микроавтобуса невозможно реализовать — у каркасного автобуса салон более просторный.

      По логике надо делать теперь «Автобус» на удлинённой базе 22-24+ мест

      Прямой конкурент ГАЗ Vector Next.

      Вот что реально хорошо бы в серию запустить — каркасник с распашными дверьми и низкопольной площадкой A68R52

      #1114959
      • Нет аватара Tcheluskin
        14.03.1915:02:47

        Прямой конкурент ГАЗ Vector Next

        Нет, у Вектор-НЕКСТ при сравнимом числе сидячих мест — значительно больше стоячих и, в варианте «доступпная среда» задняя низкопольная площадка. Это всё же автобус большей размерности.

        хорошо бы в серию запустить — каркасник с распашными дверьми и низкопольной площадкой

        Да, только там компоновка не совсем оптимальная.

        Место справа от водителя теряется. Нужно поставить там кресло; либо передвинуть двери вперёд, как например в Mercedes Sprinter City:

        •  © efa-s.de

        •  © gruzovik.com

        Сзади, почему-то по 3 места в ширину (плюс проход), хотя в Газель-NEXT автобус нормально ставится 4.

        Отредактировано: Tcheluskin~05:45 15.03.19
        #1115015
        • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
          14.03.1915:38:12

          в варианте «доступпная среда» задняя низкопольная площадка

          Если на Векторах водители ездят также, как на VSN-700 (у которых сзади тоже низкопольная площадка), то перевозить ребёнка в коляске в таких автобусах категорически нельзя. Ибо малыш летать будет на искусственных неровностях. Оптимальное место размещения низкопольной площадки для колясок — между передней и задней осями.

          Собственно, вариант с низкопольной задней площадкой — попытка производителей отмазаться при минимальных затратах (за счёт прикручивания к высокопольному шасси низкопольного зада).

          Место справа от водителя теряется

          Согласен. Только в наших условиях откидных сидений на низкопольной площадке быть не должно — не понимает у нас народ, что пользоваться ими следует только когда нет никого с коляской, и не в часы-пик, когда набивается много стоячего народу.

          #1115023
          • Нет аватара Tcheluskin
            14.03.1916:47:15

            Если на Векторах водители ездят также, как на VSN-700 (у которых сзади тоже низкопольная площадка), то перевозить ребёнка в коляске в таких автобусах категорически нельзя.

            Как я понимаю, тут дело не в «ездят», а в конструкции платформы. Пишут, у Вектора эту площадку качают гораздо меньше, как у «Нижегородца».

            Оптимальное место размещения низкопольной площадки для колясок — между передней и задней осями.

            Как я понимаю, у Вектора это невозможно, т. к. двигатель спереди, а привод задний, т. е. под полом идёт карданный вал.

            А низкопольная Газель, видимо, переднеприводная.

            Отредактировано: Tcheluskin~17:13 14.03.19
            #1115036
            • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
              14.03.1917:44:15

              Пишут, у Вектора эту площадку качают гораздо меньше, как у «Нижегородца"

              У Нижегородца сзади рессоры — сказывается использование шасси грузовика.

              У Вектора — пневмоподвеска.

              Хорошо, если действительно пневматика у Вектора работает.

              #1115053
  • 0
    Андрей Иванов Андрей Иванов
    13.03.1923:41:20

    А разве не 2.6 тонн?Или у ЦМФ грузоподъёмность меньше?

    #1114865
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