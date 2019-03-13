ГАЗ приступил к выпуску сверхдлинных версий модели «Газель NEXT»

На Горьковском автозаводе стартовало серийное производство новых фургонов полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой и увеличенным объемом кузова.

Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 куб. м, а пассажировместимость микроавтобусов — до 22 пассажирских мест. Возросшая функциональность обеспечивает увеличение экономической эффективности использования автомобилей в грузовых и пассажирских перевозках.

По сравнению с базовой моделью объем кузова в новой модели фургона увеличен на 15% - с 13,5 до 15,5 куб. м, площадь загрузки увеличена на 20% - с 6,8 до 8,1 кв. м. Грузоподъемность фургона выросла почти в два раза — до 2 т.

Выпуск новой модели позволил ГАЗу выйти в новый сегмент рынка коммерческого транспорта, где раньше присутствовали только иностранные производители.

Одновременно с фургоном стартовало производство новой модели микроавтобуса. Благодаря увеличению грузоподъемности и длины кузова вместимость микроавтобуса выросла до 22 пассажирских мест (19 сидячих и 3 стоячих места) при сохранении прежнего расстояния между креслами.