В Калининградской области состоялась закладка рыболовного траулера

14 марта 2019 года в Калининградской области в городе Светлом на СЗ «Межколхозная производственная база» состоялась закладка малого рыболовного сейнера-траулера проекта 174610.

Малый рыболовный траулер строится по заказу группы компаний — одного из лидеров рыбодобычи в Балтийском море и предназначен для круглогодичного промысла мелкосельдевых видов. Инвестиции в судно составили 262 миллиона рублей.

Строящийся траулер — это судно с высокими показателями эффективности, отвечает всем требованиям Российского морского регистра судоходства и экологической безопасности. Общий объем наливных танков составит 200 кубометров, это более чем в четыре раза превышает вместимость переоборудованных рыболовных траулеров. Проектом предусмотрен объем вылова рыбы до 1000 тонн в месяц.

В 2017 году в Калининградской области построено три судна для потребности рыбного хозяйства страны, в 2018 году — построено два траулера и разработан проект нового промыслового судна.

«Проект судна полностью разработан нашей компанией. Для нас это уже третий проект, но судно такого масштаба — первое. Траловый комплекс, который будет использоваться на судне, специально проектируется под условия промысла на Балтийском море. В рамках проекта предполагается определенная вариативность. При наличии заказчика мы можем доработать его под конкретные нужды. Траулер может быть адаптирован для лова и на Черном море, при желании может эксплуатироваться даже в северном бассейне», — сообщил директор компании «Адомат» Олег Мартенс.

Строительство будет вестись на судостроительной верфи ЗАО «Межколхозная производственная база» (здесь же был реализован масштабный проект по глубокой модернизации — «Капитан Лобанов»). На сегодняшний день это одно из самых востребованных судоремонтных предприятий региона. Его мощности позволяют осуществлять строительство новых рыбопромысловых судов длиной до 30 метров, а также проводить ремонт, модернизацию и переоснащение малотоннажных судов.

«Долгие годы мы набирались опыта в судоремонте, в ногу со временем освоили технологию переоборудования судов. Первой ласточкой глубокой модернизации стало судно „Капитан Лобанов“, которым гордимся. В настоящее время к рыболовным судам очень высокие требования: это автономность, экономичность, комфортабельность и, самое главное, доставка к берегу улова высокого качества. Сегодня нас ждут непростые задачи: на этой площадке мы принимаем заказ на строительство нового траулера и намерены выполнить заказ качественно и в срок», — подчеркнул директор «Межколхозной производственной базы» Александр Гаврилов.