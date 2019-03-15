Новый цех открылся на Узловском молочном комбинате в Тульской области

Цех пищевых волокон открылся на Узловском молочном комбинате в Тульской области. Инвестиции в проект составили 115 млн рублей. Создано 25 новых рабочих мест.

Как отметил учредитель предприятия Василий Величковский, проектная мощность производства составляет 300 тонн свекловичной клетчатки в месяц.

Пищевая клетчатка используется в производстве мясных продуктов, соусов, паштетов, консервов, мучных и кондитерских изделий, молочных продуктов, кормов для животных.

Также в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о дальнейшей модернизации производства на Узловском молкомбинате. Речь идет о новом проекте по выпуску мягких и полутвердых сыров для продажи в рестораны. Объем инвестиций составит 200 млн рублей. Будет создано 36 рабочих мест.

ООО «Узловский молочный комбинат» специализируется на переработке молока, выпуске творожной и кисломолочной продукции, производстве пищевых ингредиентов.

Это одно из наиболее быстрорастущих предприятий пищевой промышленности Тульской области.

С 2010 года численность работников возросла со 120 до 797 человек. Только в 2018 году создано 362 рабочих места.