Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый цех открылся на Узловском молочном комбинате в Тульской области

  •  © cod71.ru

Цех пищевых волокон открылся на Узловском молочном комбинате в Тульской области. Инвестиции в проект составили 115 млн рублей. Создано 25 новых рабочих мест.

Как отметил учредитель предприятия Василий Величковский, проектная мощность производства составляет 300 тонн свекловичной клетчатки в месяц.

Пищевая клетчатка используется в производстве мясных продуктов, соусов, паштетов, консервов, мучных и кондитерских изделий, молочных продуктов, кормов для животных.

Также в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о дальнейшей модернизации производства на Узловском молкомбинате. Речь идет о новом проекте по выпуску мягких и полутвердых сыров для продажи в рестораны. Объем инвестиций составит 200 млн рублей. Будет создано 36 рабочих мест.

ООО «Узловский молочный комбинат» специализируется на переработке молока, выпуске творожной и кисломолочной продукции, производстве пищевых ингредиентов.

Это одно из наиболее быстрорастущих предприятий пищевой промышленности Тульской области.

С 2010 года численность работников возросла со 120 до 797 человек. Только в 2018 году создано 362 рабочих места.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=151978

пищевая промышленность , Тульская область
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    15.03.1900:13:27

    •  © znamyuzl.ru

    #1115115
  • Нет аватара nabludatel71
    15.03.1915:30:57

    Лет 5 или даже 7 назад они вкусный пломбир делали, натуральный и недорогой. Однажды он мне в Москве неожиданно достался, в типовой палатке «Мороженое». А потом там стали делать линейку молочных продуктов «Лукоморье», сначала мне у них сырки нравились, потом как-то поменялась рецептура — разонравились, а потом уже не пробовал.

    #1115220
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,