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РУСЭЛПРОМ™ ⇒ Электроника и электротехника

Русэлпром-СЭЗ изготовил электродвигатели ДВАН для насосных агрегатов

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Сафоновский электромашиностроительный завод (Орловская обл.,Русэлпром-СЭЗ) выполнил очередной проект для агропромышленного комплекса. Заказчику отгружены два электродвигателя типа ДВАН 118 для комплектации насосных агрегатов.

Серия ДВАН — это вертикальные асинхронные электродвигатели трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором. СЭЗ изготовил 2 электрические машины мощностью 315 и 630 кВт, которые предназначены для привода вертикальных осевых насосов. Они будут установлены на насосной станции для оросительной системы.

Двигатели рассчитаны на напряжение 6 кВ, их синхронная частота вращения 600 об/мин. Конструктивное исполнение соответствует степени защиты двигателя IP23. Изоляционные материалы обмоток статора класса нагревостойкости «F» обеспечивают безопасную эксплуатацию приводов до температуры 155 °C.

СЭЗ входит в структуру электротехнического концерна РУСЭЛПРОМ и специализируется на выпуске крупных электрических машин мощностью от 30 до 2000 кВт с различным напряжением и частотой вращения. Передовая производственная и научно-техническая база позволяет выпускать высококачественную продукцию и осваивать новые типы оборудования.

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электродвижение, электродвигатели, энергоэффективность, русэлпром, оборудование российского производства
  • Нет аватара Redline
    15.03.1920:32:47

    Если не ошибаюсь, Сафоновский электромашиностроительный завод, находится в Смоленской области.

    #1115301
  • Александр Тимченко
    15.03.1920:41:59

    С дизайном как всегда проблемы.

    #1115306
    • Алексей Алексеев Алексей Алексеев
      16.03.1903:01:31

      Никаких проблем. Это лицензированный пепелац )

      #1115361
    • Нет аватара mik88
      17.03.1900:52:38

      У этого движка диаметр примерно 2,5м. Трудно ему создать вообще какой-либо дизайн

      #1115482
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