Русэлпром-СЭЗ изготовил электродвигатели ДВАН для насосных агрегатов

Сафоновский электромашиностроительный завод (Орловская обл.,Русэлпром-СЭЗ) выполнил очередной проект для агропромышленного комплекса. Заказчику отгружены два электродвигателя типа ДВАН 118 для комплектации насосных агрегатов.

Серия ДВАН — это вертикальные асинхронные электродвигатели трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором. СЭЗ изготовил 2 электрические машины мощностью 315 и 630 кВт, которые предназначены для привода вертикальных осевых насосов. Они будут установлены на насосной станции для оросительной системы.

Двигатели рассчитаны на напряжение 6 кВ, их синхронная частота вращения 600 об/мин. Конструктивное исполнение соответствует степени защиты двигателя IP23. Изоляционные материалы обмоток статора класса нагревостойкости «F» обеспечивают безопасную эксплуатацию приводов до температуры 155 °C.

СЭЗ входит в структуру электротехнического концерна РУСЭЛПРОМ и специализируется на выпуске крупных электрических машин мощностью от 30 до 2000 кВт с различным напряжением и частотой вращения. Передовая производственная и научно-техническая база позволяет выпускать высококачественную продукцию и осваивать новые типы оборудования.