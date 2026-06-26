В Мытищах запустили новый участок по производству компонентов для климатических систем подвижного состава. Компания «Тракс» (входит в группу КСК) начала выпуск компрессоров, вентиляторов и электродвигателей к ним для железнодорожного и городского транспорта.

Инвестиции в развитие производства составляют 2 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

На новом участке организовано литьё алюминиевых деталей под давлением. Этот метод позволяет получать изделия сложной формы с толщиной стенки до 1,5 миллиметра. Всего с привлечением средств ФРП предприятие планирует установить 127 единиц оборудования и 54 единицы технологической оснастки.

До конца 2026 года компания разработает 26 моделей вентиляторов с собственными электродвигателями и 4 модели фреоновых холодильных компрессоров. Также будет налажен серийный выпуск 6 моделей вентиляторов и 3 моделей компрессоров. Алюминиевые детали, произведённые на новом участке, используются в кондиционерах для рельсового подвижного состава.

Руководитель дивизиона «Климатическое оборудование» ГК КСК, генеральный директор «Тракс» Андрей Жидков рассказал :

«На сегодняшний день в России только налаживается серийное производство компрессоров, вентиляторов и электродвигателей для транспортных климатических систем, а требования к ним существенно отличаются от общепромышленных стандартов. Зарубежные аналоги зачастую не соответствуют нашим проектным параметрам или условиям эксплуатации, что делает отечественные комплектующие особенно востребованными. Именно поэтому инвестиционный проект, который мы реализуем при участии ФРП, направлен на решение стратегической задачи — углубление локализации и развитие собственного производства ключевой компонентной базы, а также дальнейшее поэтапное масштабирование ранее отсутствовавших в России технологий в смежные отрасли холодильной промышленности. В перспективе это способствует обеспечению технологической независимости России в сфере холодильного машиностроения»

Освоение полного цикла производства позволит к концу 2028 года увеличить долю отечественных компонентов во всей линейке климатических систем до 95 процентов. Дивизион уже поставляет климатические системы для пассажирских вагонов Тверского вагоностроительного завода, электропоездов «Иволга», поездов метро «Москва-2026» и колёсной спецтехники.