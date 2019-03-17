На космодроме «Восточный» открыли трассы для запуска кораблей к МКС и спутников «Глонасс»

Открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2» с космодрома «Восточный», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в документе «Альфа Страхования» — одной из компаний, страхующих российские космические запуски и спутники.

До сих пор корабли к МКС запускали только с «Байконура». Для осуществления запусков к МКС с «Восточного» необходимо модернизировать технический и стартовый комплексы космодрома.

Также в документе говорится об открытии ещё одной трассы — для выведения на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору спутников «Глонасс» также ракетами «Союз-2».

Работы по открытию новых трасс проводились в рамках Федеральной космической программы.

Трасса для полётов к МКС открыта для пусков ракет-носителей «Союз-2» («Союз-2.1а» или «Союз-2.1б») на орбиту с наклонением 51 градус к экватору. Районы падения под номерами 511, 513 и 515 для отделяющихся частей ракет отведены в Хабаровском крае (для боковых блоков первой ступени* - на 118 секунде полёта и cтворок головного обтекателя — на 157 секунде) и Охотском море (для второй ступени — на 287 секунде ролёта).

Трасса запуска космических объектов выбирается с таким расчётом, чтобы отработавшие ступени ракет-носителей падали в ненаселённые районы.

Ранее «Роскосмос» заявляп, что пилотируемые полёты на Международную космическую станцию по сверхкороткой трёхчасовой схеме начнутся через полтора года.

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* Отделение двигательной установки системы аварийного спасения (САС, — при запуске пилотируемого космического аппарата) от РН происходит на 5 секунд ранее отделения первой ступени ракеты.

На 528 секунде происходит отделение (контакт отделения) 3-й ступени от космического аппарата (КА — с разгонным блоком), которая выводится на техническую орбиту, а впоследствии сводится с неё и сгорает в атмосфере — над безопасным районом (с разгонным блоком — аналогично, но были случаи, когда разгонный блок «Фрегат» приходилось оставлять в космосе, например, при запуске межпланетных станций. В этом случае блок оказывается на слишком высокой орбите, и для сведения с неё нужно очень много дополнительного топлива).