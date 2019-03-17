Машиностроительный завод «Тонар» запустил в серийное производство новый бункер-перегрузчик зерна

Как сообщила пресс-служба ООО МЗ «Тонар», машиностроительный завод «Тонар», который является крупнейшим российским производителем прицепной и полуприцепной техники (первые модели сельхозтехники были выпущены заводом в 2008 году), а также единственным в России производителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности, летом 2018 года был запущен в серийное производство спроектированный предприятием новый бункер-перегрузчик зерна Тонар-ПТ11 с объемом кузова — 30 куб.м.

Новая модель дополнила модельный ряд бункеров-перегрузчиков зерна, выпускаемых заводом «Тонар», а именно моделей с объемом кузова на 22 и 36 куб.м.

Тонар-ПТ11 имеет независимую балансирную подвеску с центральной осью и оборудован механическим тентом с боковой скруткой, системой взвешивания, фонарем для освещения зоны выгрузки, заслонками горизонтального шнека.

В конце 2017 года сайт «Сделано у нас» сообщил о выпуске заводом «Тонар» облегчённого полуприцепа для перевозки сельскохозяйственных культур.

Полуприцеп-зерновоз может перевозить груз массой до 22,5 тонн. Масса снаряженного полуприцепа составляет 8 тонн., скорость перегрузки зерна до 200 т/ч. Высота выгрузки составляет 5,36 м.

Полуприцеп оснащен электронными весами, которые используются для максимально точного определения веса содержимого бункера и имеют имеют возможность суммирования веса разгрузок и передачи данных (веса, даты и времени разгрузок) на ПК для проведения дальнейшего анализа.

Контроль уровня зерна в кузове может осуществляться с помощью смотровых окон, расположенных на передней и задней стенках прицепа.