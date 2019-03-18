В Ульяновской области открыто производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков

18 марта в посёлке Новоспасское открылось перспективное производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков.

Новое производство даст области увеличение ассортимента строительных материалов: теперь в регионе будут производить не только разные виды силикатного кирпича, но и блоки из автоклавного газобетона, который превосходит силикатный кирпич по своим характеристикам.

Экологичный, автоматизированный цех позволил создать 68 новых рабочих мест.