В Ульяновской области открыто производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков
18 марта в посёлке Новоспасское открылось перспективное производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков.
Новое производство даст области увеличение ассортимента строительных материалов: теперь в регионе будут производить не только разные виды силикатного кирпича, но и блоки из автоклавного газобетона, который превосходит силикатный кирпич по своим характеристикам.
Экологичный, автоматизированный цех позволил создать 68 новых рабочих мест.
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