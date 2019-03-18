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Новые заводы и цеха

В Ульяновской области открыто производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков

  •  © ulyanovsk.express

18 марта в посёлке Новоспасское открылось перспективное производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков.

Новое производство даст области увеличение ассортимента строительных материалов: теперь в регионе будут производить не только разные виды силикатного кирпича, но и блоки из автоклавного газобетона, который превосходит силикатный кирпич по своим характеристикам.

Экологичный, автоматизированный цех позволил создать 68 новых рабочих мест.

  •  © ulyanovsk.express

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https://ulyanovsk.express/novosti/ekonomika/proizvodstvo-gazobetonnyh-blokov-otkrylos-v-poselke-novospasskoe-ulyanovskoj-oblasti-22081/

Ульяновская область, малый и средний бизнес, строительные материалы
  • Великоросс Великоросс
    18.03.1917:55:37

    •  © ulyanovsk.express

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    #1115798
  • Павел П Павел П
    18.03.1922:01:25

    Очень хотелось бы узнать в чём высокотехнологичность этих «чудо» блоков? Ведь обычные автоклавные газобетонные блоки которые по всей России делают. Может не стоит уже так мусорить словами?

    #1115875
  • Нет аватара all-rulez
    18.03.1922:34:05

    хоть картину бы — посмотреть на технологичный бетон.

    #1115885
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