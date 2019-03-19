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Производство

ЧЕТРА поставила 29 единиц техники на Пайяхское нефтяное месторождение

  •  © Фото из открытых источников

Компания ЧЕТРА поставила в адрес ООО «ТБС-Логистика» 29 отечественных бульдозеров ЧЕТРА Т9.01.ЯМБ-3 производства завода «Промтрактор».

Машины будут задействованы при прокладке зимних автомобильных дорог в рамках освоения Пайяхского нефтяного месторождения, расположенного на полуострове Таймыре. Первая партия, состоящая из десяти бульдозеров ЧЕТРА, была отгружена спустя месяц с момента размещения заказа и прибыла в морской порт Дудинка, расположенный в Красноярском крае, еще в конце января. Остальные партии техники были отгружены в течение февраля — марта. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в Пресс-службе Концерна «Тракторные заводы».

Вся техника уже введена в эксплуатацию и работает на территории Пайяхского нефтяного месторождения.

Пайяхское нефтяное месторождение расположено в новой нефтегазоносной провинции — на севере Красноярского края. Сложные климатические и геологические условия требуют использования современных технологий, оборудования и техники, что позволит наиболее эффективно подойти к освоению месторождения и бережно отнестись к вопросам экологии. Начать промышленную добычу нефти на нем планируется в 2023 году.

  •  © Фото из открытых источников

ЧЕТРА Т9 — мелиоративный бульдозер с пониженным удельным давлением на грунт специально разработан для эксплуатации на грунтах с низкой несущей способностью, в том числе на топких почвах тундры. Он также способен работать в условиях крайнего севера при критических температурных режимах. Для комфорта операторов техники во всей партии, направленной в адрес ООО «ТБС-Логистика», также как и на всей серийной технике в базе, установлен дизельный воздушный отопитель кабины. Благодаря небольшому весу (18 тонн) и своим габаритам бульдозер ЧЕТРА Т9 мобилен при транспортировке и при работе в ограниченном пространстве, транспортироваться вертолетом. Бульдозеры ЧЕТРА имеют модульную конструкцию всех узлов, что обеспечивает легкость при ремонте и сервисе.

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  • rvk
  • 19.03.201911:37
  • 4
четра, тракторные заводы
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    19.03.1916:42:27

    Мне очень нравится название «Четра» (как-то по иноземному звучит). А на деле это просто Чебоксарский трактор. Молодцы.

    #1116086
  • alex4spb alex4spb
    19.03.1917:26:37

    глядя на фото тракторов вспомнилось.

    •  © Фото из открытых источников

    #1116105
  • Борис Фоменко Борис Фоменко
    19.03.1917:44:47

    если двигатель российский-через 3 месяца к ним придёт маленький пушистый зверёк.

    #1116111
    • Human RS Human RS
      19.03.1917:52:07

      Борис Фоменко

      если двигатель российский-через 3 месяца к ним придёт маленький пушистый зверёк.

      Доказать свой наброс можете?

      #1116113
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