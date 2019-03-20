Мурманск с высоты: столица Заполярья и город моряков

Мурманск — крупнейший город мира, расположенный за Северным полярным кругом. На его территории, протянувшейся на 20 километров вдоль Кольского залива Баренцева моря, проживают около 300 тысяч человек. В шутку этот город называют заполярным Голливудом: в разные годы в Мурманске и его окрестностях было снято множество фильмов — от старых сказок «По щучьему велению» и «Морозко» до современных «Ледокола» и «Левиафана». А ещё Мурманская область считается одним из лучших на Земле мест для наблюдения за северным сиянием.

1. По российским меркам, Мурманск — довольно молодой город, ему немногим больше ста лет. И хотя планы по строительству порта за Полярным кругом появились ещё в 1870-е годы, реализовать их удалось только во время Первой мировой войны. В условиях блокады Чёрного и Балтийского морей России нужен был незамерзающий выход в Северный ледовитый океан для приёма грузов от союзников. Так в 1915-м на берегу Кольского залива появился порт, а год спустя портовый посёлок Семёновский был преобразован в город.

2. Будущая столица Заполярья получила название Романов-на-Мурмане, но это имя она носила недолго и после Февральской революции была переименована в Мурманск. Так советская власть убрала отсылку к царской фамилии и оставила только географическую привязку: Мурманом раньше называли северный берег Кольского полуострова. Само слово «мурман», по одной из версий, представляет собой искажённое слово «норманн», то есть северянин. А по другой, образовалось от слияния саамских слов «мур» — море и «ма» — земля.

3. Вслед за приходом календарной зимы в Мурманске наступает полярная ночь: обычно она длится 40 суток — со 2 декабря по 11 января. А полярный день, когда солнечный диск до конца не заходит за горизонт, продолжается здесь ещё дольше — с 22 мая по 23 июля.

4. Лето в Мурманске короткое, прохладное и часто дождливое, зато зима гораздо более мягкая, чем в большинстве других северных городов. Средняя температура января составляет около −10 °C, морозы наступают редко и могут сменяться оттепелью.

5. Мурманск создавался как город-порт, и место для него было выбрано неслучайно. Кольский залив, представляющий собой узкий фьорд Баренцева моря, почти никогда не замерзает из-за тёплого Северо-Атлантического течения — продолжения Гольфстрима.

6. Сегодня Мурманск — одна из ключевых точек Северного морского пути, а также место приписки атомного ледокольного флота России. Порт играет ключевую роль в жизни города и остаётся основой его экономики.

7. Центр Мурманска. Активная застройка началась здесь в 1930-е годы: на смену деревянным баракам стали приходить многоэтажные каменные дома. Вторая волна пришлась на начало 1950-х. Во время Великой Отечественной город был почти полностью разрушен, и его ударными темпами отстраивали заново в соответствии с Генпланом, принятым в 1949 году.

8. Сердцем Мурманска можно считать его главную площадь — Пять углов. За свою историю она успела сменить немало названий: была площадью Пролетарской Смычки, Красной, площадью Покорителей Арктики, а с 1977 года — Советской Конституции. Но в 1990-м за ней официально закрепилось то имя, которое привыкли использовать сами мурманчане.

9. Архитектурная доминанта площади и всего города — гостинично-деловой центр «Арктика», который считается самым высоким зданием за Полярным кругом. Гостиница с таким названием появилась в Мурманске ещё в 1933 году и изначально была 4-этажной, но в 1972-1984 годах её снесли и возвели на этом месте 18-этажную постройку высотой 72 метра. Свой современный вид здание приобрело в 2014 году, когда вновь открылось после масштабной реконструкции.

10. Центральный сквер Мурманска — зона отдыха на площади Пять углов. Посреди сквера установлен фонтан, который зимой превращается в световую инсталляцию.

11. Кроме гостиницы «Арктика» на площади Пять углов расположены Главпочтамт и здание Мурманской областной Думы.

12. Облик города с аккуратными разноцветными «сталинками» — во многом заслуга ленинградских архитекторов. В 1930-е и в 1950-е годы они спроектировали целый ряд жилых и общественных зданий, многие из которых сейчас считаются памятниками архитектуры.

13. Проспект Ленина — главная улица Мурманска. Её центральный участок от «Детского мира» до гостиницы «Арктика» в народе прозвали Бродвеем.

14. Одно из главных украшений проспекта Ленина — пара семиэтажных домов «Мурманрыбы», зеркально повторяющих друг друга. Среди мурманчан они известны как «капитанские», так как проектировались специально для плавсостава рыболовного флота по личному указанию наркома снабжения СССР Анастаса Микояна. Здания были заложены в феврале и мае 1934 года и приняли первых жильцов уже в ноябре 1935-го.

15. По тем временам здания были настоящими небоскрёбами и считались лучшим жильём в городе. В них были проведены отопление и горячая вода, на полах лежал паркет, а все квартиры были сразу мебелированными. Работавший над проектом ленинградский архитектор Владимир Овчинников также планировал связать оба дома аркой, проходящей над улицей, но этот замысел не удалось осуществить.

16. Между «капитанскими» домами проходит улица Капитана Егорова. Раньше она называлась Красноармейской, но в 1965 году была переименована в честь капитана-промысловика Мурманского тралового флота Александра Александровича Егорова (1902-1957). Он внёс большой вклад в составление рыбопромысловых карт Баренцева моря и открыл новый промысловый район.

17. Подъезд здоровых жильцов и подъезд курильщиков.

18. Сегодня центр Мурманска выглядит ярким и ухоженным благодаря масштабному капитальному ремонту, проведённому в 2017-2018 годах. Несколько десятков домов, имеющих статус объектов культурного наследия, были отреставрированы, а фасадам постарались вернуть их первоначальные цвета, зафиксированные в архивных записях и на старых фотографиях. Но по нескольким домам работы ещё не закончены.

19. Между центром города и портовыми сооружениями протянулась железная дорога. Как и в случае со строительством порта, вопрос о прокладке железнодорожной магистрали на Мурман поднимался ещё в конце XIX века, но окончательным поводом стала Первая мировая война. Дорога к незамерзающему порту на Баренцевом море была жизненно необходима, поэтому полотно длиной более тысячи километров уложили в рекордные сроки — за полтора года.

20. Современное здание мурманского вокзала — уже третье по счёту. Первое было деревянным, с печным отоплением. Его открыли в 1916 году, а в 1922-м оно полностью сгорело всего за два часа. Вторая постройка, тоже выполненная из дерева, была уничтожена во время Великой Отечественной войны. Третье здание, которое используется по сей день, возвели в начале 1950-х.

21. Железнодорожное сообщение связывает Мурманск с Москвой, Санкт-Петербургом, Вологдой, а также Минском. В летнем расписании есть поезда на юг страны — в Анапу, Адлер и Новороссийск. Но большая часть путей на станции — грузовые. По ним товарные составы следуют в порт и на котельные.

22. Вокзал считается одной из главных достопримечательностей Мурманска и входит в список памятников архитектуры федерального значения. Здание с колоннами, арками и большим куполом ввели в эксплуатацию в 1954 году, а через пять лет его увенчал 15-метровый шпиль со звездой.

23. Незамерзающий выход к морю наделил Мурманск особым положением среди других северных городов и обеспечил развитие транспортной системы. Кроме железной дороги здесь проходит федеральная автотрасса Р-21 «Кола», а в 24 километрах от центра города расположен международный аэропорт. Но ключевая позиция принадлежит, конечно, водному транспорту.



© img.geliophoto.com 24. Мурманский морской торговый порт — крупнейшее транспортное предприятие города. По объёму обрабатываемых грузов он занимает четвёртое место в России, а в Северо-Западном федеральном округе уступает только порту Санкт-Петербурга.

25. Основная деятельность порта связана с перевалкой каменного угля, который отправляется на экспорт.

26. В порту оборудовано 19 больших причалов общей протяжённостью четыре километра.

27. Ежегодно здесь обрабатывают 500-600 судов, а грузооборот предприятия превышает 15 миллионов тонн. Чтобы отправить или доставить поступающие грузы, требуется больше 200 тысяч вагонов.

28. Музей «Атомный ледокол „Ленин“». Первый в мире атомный ледокол спустили на воду в 1957 году. Его построили на судостроительном заводе имени Марти в Ленинграде для обслуживания Северного морского пути.

29. Атомоход проработал 30 лет. За это время он провёл во льдах Арктики тысячи судов и прошёл больше 650 тысяч морских миль. В 1989-м судно вывели из эксплуатации и поставили на вечную стоянку в Мурманске.

30. В 2009 году на атомном ледоколе открыли музей, где посетители могут узнать, как жили и работали моряки, и посетить интерактивную выставку «Атом и Арктика».

31. В 2016 году режиссёр Николай Хомерики снимал на атомоходе фильм «Ледокол».

32. Город популярен у туристов: летом в порт часто заходят круизные лайнеры, а зимой сюда приезжают гости из европейских и азиатских стран, чтобы покататься на горных лыжах, сходить на рыбалку и увидеть северное сияние.

33. Мемориал защитникам Заполярья «Алёша». Считается, что ласковое прозвище монумент получил из-за популярной в СССР одноимённой песни, в которой прославлялся болгарский памятник советскому воину-освободителю. Его прообразом был участвовавший в освобождении Болгарии рядовой Алексей Скуратов.

34. Мурманский «Алёша» — один из самых больших памятников в России. Общая высота статуи вместе с постаментом — 42,5 метра, что сопоставимо с 14-этажным зданием.

35. Монумент установлен на Зелёном мысу, самой высокой сопке Мурманска (173 метра), поэтому его можно увидеть практически из любой точки города.

36. В 1985 году за оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны столице Заполярья было присвоено звание «Город-герой». Гитлеровские войска пытались взять Мурманск штурмом, сбросили на него 185 тысяч бомб, однако он выстоял и продолжал работать как портовый город.

37. Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время». Комплекс включает башню-маяк, судовой якорь, под которым заложена капсула с морской водой, и фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск». Главное место в композиции занимает шестигранный маяк. Внутри сооружения располагается «Зал памяти», где установлены мемориальные плиты и хранятся книги с именами моряков, погибших в море с 1945 года.

38. Храм Спаса-на-Водах. Церковь в древнерусском стиле возвели в 2002 году на пожертвования горожан и предприятий. В храме находятся иконы северных святых угодников — помощников мореплавателей.

39. Мурманск находится в 1967 километрах к северу от Москвы и в 1448 километрах от Санкт-Петербурга.



© img.geliophoto.com 40. Правительство Мурманской области и администрация города Мурманска.

41. Мурманск занимает второе место в рейтинге самых пасмурных городов России, уступая только Якутску, поэтому ясные солнечные дни здесь — настоящая редкость.

42. Мурманск расположен на сопках, поэтому дома, стоящие на склонах, имеют ступенчатый фундамент и переменную этажность. В городе можно встретить множество разнообразных лестниц. Самая длинная из них — на улице Саши Ковалёва — насчитывает 429 ступенек.

43. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — крупнейший корабль ВМФ России. Длина его палубы — 306 метров, ширина — 75 метров, а габаритная высота — около 60 метров, что соразмерно с высотой 20-этажного дома. Это единственный в нашей стране авианесущий крейсер, который способен нести тяжёлые палубные истребители и противолодочные вертолёты, и единственный в мире корабль, с борта которого поднимаются в воздух летчики-истребители в Заполярных широтах. Крейсер построили в СССР на Черноморском судостроительном заводе в городе Николаев и спустили на воду в 1985 году. В 1991-м авианосец вошёл в состав Северного флота. С тех пор корабль регулярно участвует в дальних походах и военно-морских учениях. Сейчас судно стоит на ремонте. Планируется, что «Адмирал Кузнецов» вернётся в состав ВМФ России в 2021 году. Справа от крейсера — буровая платформа «Арктическая».

44. ФГУП «Атомфлот». Здесь базируются все невоенные атомные ледоколы России.

45. Сейчас в составе действующего ледокольного флота числятся два атомохода с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил («Ямал» и «50 лет Победы»), два ледокола с однореакторной установкой мощностью 40 тысяч лошадиных сил («Таймыр» и «Вайгач»), а также атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть».

46. Архиерейское Свято-Феодоритовское подворье — представительство мужского Трифоно-Печенгского мужского монастыря, который находится в посёлке Луостари Мурманской области. Строительство подворья ведётся с 2005 года.

47. Комплекс включает в себя три храма, келейный жилой дом, башни-кельи и различные бытовые постройки. Также на территории подворья есть библиотечный корпус с залом для мероприятий.

48. Мурманская телебашня на Варничной сопке.

49. Самый длинный жилой дом в России (1488 метров). Его построили в конце 1970-х годов. Необычная форма строения обеспечивает ветрозащиту, что очень важно для северного города. Во дворе дома сила ветра несколько раз меньше, чем за пределами здания. Расположен в 305 микрорайоне.

50. Лыжная трасса «Снежинка». Вдоль неё установлены 66 фонарных столбов, что позволяет местным спортсменам кататься даже в полярную ночь.

51. Мост через Кольский залив. Автомобильный четырёхполосный мост связывает Мурманск с западными районами области, а ещё через него можно добраться в Норвегию и Финляндию. Его длина составляет 2,5 километра, из которых 1,6 километра — надводная часть. Является самым длинным автомобильным мостом за Полярным кругом.

52. Каждое лето на мосту проводится зрелищное спортивное мероприятие «Мурманская миля». Фестиваль включает соревнования по прыжкам с парашютом, велогонки и парусную регату.

53. Мемориал воинам 1-го корпуса противовоздушной обороны на Абрам-Мысе. Во время Второй мировой войны здесь располагался корпус войск, который защищал Мурманск от атак немецкой авиации.

54. Самолёт Су-15ТМ — советский истребитель-перехватчик.

55. Новое Плато — исторический спальный район, который расположен недалеко от центра города. Главная улица здесь — Полярные Зори.

56. Улица Карла Маркса.

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58. Гранитная лестница между улицами Воровского и Буркова, раньше её украшали стелы с высеченной на них историей города, но сейчас их местоположение неизвестно.

59. Некоторые дома специально красят в очень яркие цвета. Так на севере борются с цветовым голоданием.

60. Здание правительства.

61. «Мурманский Траловый Флот» — одно из самых крупных рыболовных предприятий в стране, основанное в 1920 году.

62. В Мурманске есть океанариум, который признан самым северным на Земле.

63. Вокруг города расположено много лесов, озёр и сопок, поэтому летом горожане часто отдыхают на природе.

64. Спальный 202-й микрорайон и улица Александрова.

65. Район Восточный, который также называют Скальным. Горожане дали этому месту неофициальное название — Гора дураков. По одной из версий, прозвище появилось из-за поговорки «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт», так как Восточный расположен на возвышенности. Некоторые же считают, что всему виной сложная нумерация домов, с которой сложно разобраться с первого раза.

66. Портовые краны с подсветкой.

67. Мурманская судоверфь.

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69. В холодном воздухе поднимается пар от воды.

70. Микрорайон Роста находится в северной части города, когда-то он был отдельным поселком Мурманской области. Название, по одной из версий, происходит от протекающей рядом реки Роста, по другой — от аббревиатуры РОСТ (Район Особого Строительства).

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72. В Кольском районе Мурманской области, на берегу Баренцева моря, находится село Териберка. Это самое доступное место в России, имеющее выход к Северному Ледовитому океану.

73. Териберка стала особенно популярна после выхода фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. Режиссёр снимал свою картину именно здесь.

74. Место, где стоял дом Коли, главного героя «Левиафана».

75. Териберка делится на две части: старая Териберка на юге и посёлок Лодейное на сев