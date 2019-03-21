Завод «Прогресс» в Мичуринске освоил производство искусственных сердец.

Миниатюрный насос, сложностью и точностью не уступающий часовому механизму, заменяет отказавшую мышцу, позволяя пациенту дожить до пересадки органа. Насос циркулярный, поэтому пульса у носителей искусственных сердец нет. Последняя разработка завода — детское сердце, отличающееся от взрослого размерами и мощностью.

Основная продукция «Прогресса» летает в баллистических ракетах, помогает управлять боевыми самолетами и другим оружием. Предприятие создает чрезвычайно точные механизмы и миниатюрные электродвигатели, работает с материалами в разы тоньше человеческого волоса, а сборочный цех отделен от фундамента специальными демпферами, гасящими любые вибрации. Детали размером с маковое зерно соединяют под микроскопом, используя немагнитный латунный инструмент и деревянные палочки, не оставляющие царапин. Как раз то, что нужно для создания искусственного сердца.

— Это военный двигатель с медицинскими хитростями. Внутри не должно быть зазоров и царапин, чтобы избежать образования тромбов, — объяснил «РГ» ведущий конструктор Роман Петров.

В титановом, размером с конфету корпусе заключен сложный и очень точный механизм. Электрическое поле вращает затейливо вырезанные роторы на опорах из комохрома, сверхпрочного сплава кобальта, хрома и молибдена. Он практически вечен и не дает пыли. Спрятанные в стенках датчики считывают частоту вращения и подают команды усилить или уменьшить кровоток. Внутренние поверхности отполированы и покрыты алмазным напылением. Из корпуса выходят две изогнутые трубки-канюли — они вживляются в артерии, — и разъем с резьбой для управляющего кабеля.

Канюли напечатаны на 3D-принтере и обшиты хирургической тканью — она срастается со стенками сосудов. Армированный кабель, соединяющий насос с системой управления, выводится наружу под ребрами. Помимо электронного блока, обладатель искусственного сердца носит с собой два аккумулятора, основной и резервный. Заряда каждого хватает на 12 часов. Для размещения всего этого хозяйства в комплект поставки входит специальный пояс с отделениями. К электрическому сердцу также прилагается набор инструментов для его установки: два гаечных ключа из титана и хирургический нож особой формы.

— Построенные нами опытные образцы проходят испытания на животных. Искусственные сердца вживили бычкам и свиньям. Те чувствуют себя хорошо, — улыбнулся Петров. Мичуринское сердце продлит жизнь своего носителя минимум на два года. Подобные приборы выпускают и за границей, но стоят те в разы дороже.