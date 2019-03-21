3D-принтер Faberant Cube. Краткий обзор.

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Сделанный в России 3D-принтер Faberant Cube имеет закрытый кубический корпус для комфортной печати пластиками с усадкой, инновационную систему перемещений для печати с высокой точностью — FCoreXY и высокотемпературный цельнометаллический Direct-экструдер с редуктором с максимальной температурой печати 340 °C, позволяющий печатать всеми видами пластиков. Принтер обладает полуавтоматической калибровкой стола, рабочее поле которого 200*200*245 мм (X|Y|Z) с подогревом до 170 °C.

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3D-принтер Faberant Cube, сделано в России. Подробно обо всем.

Технические характеристики 3D-принтера Faberant Cube