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3D-принтер Faberant Cube. Краткий обзор.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lG0HGdtH8Bo

Сделанный в России 3D-принтер Faberant Cube имеет закрытый кубический корпус для комфортной печати пластиками с усадкой, инновационную систему перемещений для печати с высокой точностью — FCoreXY и высокотемпературный цельнометаллический Direct-экструдер с редуктором с максимальной температурой печати 340 °C, позволяющий печатать всеми видами пластиков. Принтер обладает полуавтоматической калибровкой стола, рабочее поле которого 200*200*245 мм (X|Y|Z) с подогревом до 170 °C.

Предыдущие статьи про принтер:

3D-печать полипропиленом. Это возможно!

3D-принтер Faberant Cube, сделано в России. Подробно обо всем.

Технические характеристики 3D-принтера Faberant Cube

Способ печатиFFF (Fused Filament Fabrication — производство методом наплавления нитей) / FDM
Тип корпусаЗакрытый
Материал корпусаСталь 2 мм, композитный алюминий
Рабочее поле, мм200*200*245 мм (X|Y|Z)
Поддержка материалов печатиАБС, Нейлон, Поликарбонат, ПЛА, FLEX, Rubber, Полиуретан, HIPS, PVA, SBS, PETG, Полипропилен (PP) и др.
Толщина филамента, мм1.75
Толщина слояОт 0.04 до 0.3 мм (40 — 300 мкм)
Диаметр сопла, мм0.3, 0.5 (в комплекте)
Тип электроники

32bit

Доступ в инженерное менюЕсть

Система перемещения

FCoreXY с дополнительным удвоением точности
Точность по XY при печати0.025 мм (25 мкм)
Шаг позиционирования по XY0.000625 мм (0.625 мкм)
Охлаждение двигателей XYZЕсть, вне рабочей камеры
Система вертикальной оси ZС редуктором
Тип датчика оси ZОптический, бесконтактный
Максимальная скорость печати, мм/сек.До 120
Система экструзииЦельнометаллическая, Direct-экструдер с редуктором
Максимальная температура экструзии, °C340
Максимальная температура стола, °C170
Количество экструдеров1
Регулировка печатной платформыПолуавтоматическая
Конвекция камеры печатиЕсть
Наличие дверок камерыЕсть, быстросъемные
Внутренняя подсветкаЕсть, светодиодная
ДисплейЕсть
Соединение с ПКUSB-кабель
Автономная работа без ПКПоддерживается, печать с SD-карты
Габариты401×428×485 мм
Вес, кг21
Энергопотребление, Вт200
Доп. возможностиВозможность установки принтеров друг на друга
Программное обеспечениеCura, Repetier-Host, бесплатное
Поддержка в ОСWindows, Linux, MacOS
Разработка и производствоРоссия
Гарантия1 год

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  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    21.03.1921:57:26

    Поддержка в ОС …Linux, MacOS

    Программное обеспечение Cura, Repetier-Host

    Огромное человеческое спасибо. Цена правда кусается, но в закладки кинул.

    #1116797
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