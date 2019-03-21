3D-принтер Faberant Cube. Краткий обзор.
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Сделанный в России 3D-принтер Faberant Cube имеет закрытый кубический корпус для комфортной печати пластиками с усадкой, инновационную систему перемещений для печати с высокой точностью — FCoreXY и высокотемпературный цельнометаллический Direct-экструдер с редуктором с максимальной температурой печати 340 °C, позволяющий печатать всеми видами пластиков. Принтер обладает полуавтоматической калибровкой стола, рабочее поле которого 200*200*245 мм (X|Y|Z) с подогревом до 170 °C.
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3D-печать полипропиленом. Это возможно!
3D-принтер Faberant Cube, сделано в России. Подробно обо всем.
Технические характеристики 3D-принтера Faberant Cube
|Способ печати
|FFF (Fused Filament Fabrication — производство методом наплавления нитей) / FDM
|Тип корпуса
|Закрытый
|Материал корпуса
|Сталь 2 мм, композитный алюминий
|Рабочее поле, мм
|200*200*245 мм (X|Y|Z)
|Поддержка материалов печати
|АБС, Нейлон, Поликарбонат, ПЛА, FLEX, Rubber, Полиуретан, HIPS, PVA, SBS, PETG, Полипропилен (PP) и др.
|Толщина филамента, мм
|1.75
|Толщина слоя
|От 0.04 до 0.3 мм (40 — 300 мкм)
|Диаметр сопла, мм
|0.3, 0.5 (в комплекте)
|Тип электроники
32bit
|Доступ в инженерное меню
|Есть
Система перемещения
|FCoreXY с дополнительным удвоением точности
|Точность по XY при печати
|0.025 мм (25 мкм)
|Шаг позиционирования по XY
|0.000625 мм (0.625 мкм)
|Охлаждение двигателей XYZ
|Есть, вне рабочей камеры
|Система вертикальной оси Z
|С редуктором
|Тип датчика оси Z
|Оптический, бесконтактный
|Максимальная скорость печати, мм/сек.
|До 120
|Система экструзии
|Цельнометаллическая, Direct-экструдер с редуктором
|Максимальная температура экструзии, °C
|340
|Максимальная температура стола, °C
|170
|Количество экструдеров
|1
|Регулировка печатной платформы
|Полуавтоматическая
|Конвекция камеры печати
|Есть
|Наличие дверок камеры
|Есть, быстросъемные
|Внутренняя подсветка
|Есть, светодиодная
|Дисплей
|Есть
|Соединение с ПК
|USB-кабель
|Автономная работа без ПК
|Поддерживается, печать с SD-карты
|Габариты
|401×428×485 мм
|Вес, кг
|21
|Энергопотребление, Вт
|200
|Доп. возможности
|Возможность установки принтеров друг на друга
|Программное обеспечение
|Cura, Repetier-Host, бесплатное
|Поддержка в ОС
|Windows, Linux, MacOS
|Разработка и производство
|Россия
|Гарантия
|1 год
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- Кубъект Лаб
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