3D-печать полипропиленом. Это возможно!

Для 3D-принтеров выпущено огромное количество различных материалов для 3D-печати. Самый популярный и беспроблемный в печати — ПЛА-пластик. Однако, у него есть серьезные недостатки — низкая устойчивость к химикатам и максимальная температура эксплуатации всего до 60 °C.

Конечно, таким пластиком проблематично печатать изделия для реальной эксплуатации. Но, он очень хорошо подходит для всяческих прототипов.

Так почему ПЛА легко печатать? Потому что он почти не имеет усадки при остывании. Усадка — это то зло, которое портит печать почти на всех остальных пластиках, включая распространенный АБС. Самую же большую усадку из тех пластиков, что нам приходилось тестировать для 3D-принтеров имеют: нейлон, полипропилен (PP), полиэтилен, полиацеталь (POM).

Это очень распространенные технические пластики именно для реальных изделий с реальной эксплуатацией в агрессивных средах и температурах. Однако, 3D-печать из них вызывает массу проблем, и по-сути, только нейлон прижился в печати. Остальные же пластики с усадкой пока практически не используются из-за чудовищно плохих результатов печати изделий. При этом, обладая потрясающими эксплутационными характеристиками, они могли бы занять серьезную нишу в 3D-печати.

Можно ли решить, хотя бы отчасти, проблемы с усадкой этих технических пластиков при 3D-печати? Да, можно. Для этого 3D-принтер должен быть оборудован настоящей закрытой камерой для печати, в которой поддерживается высокая температура. Наш новый 3D-принтер Faberant Cube , разработанный «Кубъект Лаб» имеет такую камеру и спроектирован с возможностью печати как обычными, так и пластиками с усадкой, причем температура экструзии достигает 340 °C, что также расширяет диапазон его использования.

Мы решили показать, каких результатов можно добиться, печатая на 3D-принтере с закрытой камерой сложными техническими пластиками с усадкой.

Испытания прошел полипропилен (PP) отечественного производителя «ПринтПродукт», публикуем результаты.

1. 3D-печать полипропиленом (PP) трубки

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DyudMVbIwYk

2. Испытание детали из полипропилена (PP) на прочность

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yzAmWqncZLs

3. 3D-печать болта с резьбой из полипропилена (PP), диаметр резьбы 15,5 мм.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aKQOeDBAp0I

4. Сборка болта и гайки из полипропилена (PP), тест на размеры.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pO7Fs1sa-UA

Как видим, результат 3D-печати полипропиленом (PP) на подходящем принтере может быть достойным, изделия получились без существенного изменения размеров из-за усадки материала. Мы можем рекомендовать такой материал для реальной эксплуатации.

Приведем описание полипропилена с сайта производителя: