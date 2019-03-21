«Мираторг» ввёл в эксплуатацию производственную базу в Смоленской области

АПХ «Мираторг» инвестировал свыше 120 млн рублей в строительство производственной базы в Хиславичском районе Смоленской области.

Производственная база «Хиславичи» — это ремонтно-технический комплекс для функционального обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и автотранспорта. Площадь объекта составляет 6,5 га, инфраструктура включает участок приёмки техники, ремонтный модуль для легкового и грузового транспорта с токарным и слесарным цехами, автономную мойку, тракторный парк, складские помещения, административный корпус. Комплекс укомплектован новейшим оборудованием, оснащен собственной автозаправочной станцией и автономной газовой котельной. Новая база позволит повысить производительность труда, самостоятельно обслуживать современную технику со всех районов Смоленской области, проводить широкий спектр качественных ремонтных работ в оптимальные сроки без обращения в дилерский центр, а также обеспечит надлежащее хранение машин. Сегодня на предприятии трудится более 180 человек.

Компания рассматривает Смоленскую область как один из ключевых регионов для развития мясного скотоводства. В области реализуются основные этапы бизнес-проекта: производство кормов, воспроизводство стада и выращивание молодняка для последующего откорма, убоя и переработки. Компания инвестировала свыше 7 млрд рублей в проект мясного животноводства с начала 2015 года: в регионе создано более 500 рабочих мест, функционирует 10 ферм КРС с совокупным поголовьем более 37 тысяч голов. Холдинг продолжает инвестировать в мелиоративные работы, возвращение в оборот заброшенных сельхозземель, пополнение парка сельскохозяйственной техники.

Техническое оснащение растениеводческого дивизиона — один из важнейших факторов для получения стабильно высоких урожаев. Сегодня парк сельхозмашин компании в регионе превышает 300 единиц современной техники: это трактора, опрыскиватели, культиваторы, сеялки, дискаторы, комбайны, косилки, пресс-подборщики и другие виды. Сельхозтехника широко используется на всех этапах производства: при подготовке и обработке почвы, посеве и уборке урожая, заготовке кормов.