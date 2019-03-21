Русэлпром-ЛЭЗ изготовил гидрогенераторы для Усть-Джегутинской малой ГЭС

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Ленинградский электромашиностроительный завод, входящий в структуру концерна РУСЭЛПРОМ, изготовил два гидрогенератора типа СВ для Усть-Джегутинской малой ГЭС, которая строится в Карачаево-Черкессии на реке Кубань. Мощность каждой электрической машины составляет 2,8 МВт. В настоящее время 2 комплекта оборудования доставлены на строящийся объект.

Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция (МГЭС) строится ПАО «РусГидро» вблизи сооружений существующего водохозяйственного гидроузла и будет использовать энергию воды, которая пропускается через водосброс. Реализация проекта позволит снизить дефицит электроэнергии в Республике.

Мощность первой очереди МГЭС составляет 5,6 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии — 25,6 млн кВт·ч. Проектом предусмотрена возможность строительства второй очереди, что позволит увеличить мощность станции до 8,4 МВт.

Параллельно концерн РУСЭЛПРОМ участвует еще в одном проекте ПАО «РусГидро» по созданию малых гидроэлектростанций — строительстве Барсучковской МГЭС (Ставропольский край) на 5,25 МВт. Сюда поставляются три комплекта гидросилового оборудования мощностью по 1,75 МВт каждый.

СПРАВКА. Инвестиционная программа Группы РусГидро включает ряд проектов по строительству малых ГЭС на Северном Кавказе. Помимо Усть-Джегутинской и Барсучковской, это Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 в Карачаево-Черкесии, а также Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии.

Русэлпром-ЛЭЗ — флагман отрасли по производству крупных электрических машин. Предприятие имеет большой опыт разработки и создания электродвигателей до 20 МВт, генераторов до 40 МВт, гидрогенераторов до 250 МВт, а также реализует масштабные и уникальные проекты.