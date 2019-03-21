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Русэлпром-ЛЭЗ изготовил гидрогенераторы для Усть-Джегутинской малой ГЭС

  •  © www.ruselprom.ru

Ленинградский электромашиностроительный завод, входящий в структуру концерна РУСЭЛПРОМ, изготовил два гидрогенератора типа СВ для Усть-Джегутинской малой ГЭС, которая строится в Карачаево-Черкессии на реке Кубань. Мощность каждой электрической машины составляет 2,8 МВт. В настоящее время 2 комплекта оборудования доставлены на строящийся объект.

Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция (МГЭС) строится ПАО «РусГидро» вблизи сооружений существующего водохозяйственного гидроузла и будет использовать энергию воды, которая пропускается через водосброс. Реализация проекта позволит снизить дефицит электроэнергии в Республике.

Мощность первой очереди МГЭС составляет 5,6 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии — 25,6 млн кВт·ч. Проектом предусмотрена возможность строительства второй очереди, что позволит увеличить мощность станции до 8,4 МВт.

Параллельно концерн РУСЭЛПРОМ участвует еще в одном проекте ПАО «РусГидро» по созданию малых гидроэлектростанций — строительстве Барсучковской МГЭС (Ставропольский край) на 5,25 МВт. Сюда поставляются три комплекта гидросилового оборудования мощностью по 1,75 МВт каждый.

  •  © www.ruselprom.ru

СПРАВКА. Инвестиционная программа Группы РусГидро включает ряд проектов по строительству малых ГЭС на Северном Кавказе. Помимо Усть-Джегутинской и Барсучковской, это Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 в Карачаево-Черкесии, а также Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии.

Русэлпром-ЛЭЗ — флагман отрасли по производству крупных электрических машин. Предприятие имеет большой опыт разработки и создания электродвигателей до 20 МВт, генераторов до 40 МВт, гидрогенераторов до 250 МВт, а также реализует масштабные и уникальные проекты.

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